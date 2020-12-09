【01球評】曼聯歐聯出局只怪重複犯錯　禍根早在一個月前埋下

曼聯在歐聯分組賽兩連敗，作客以2：3不敵RB萊比錫，最終以9分出局，轉戰歐霸盃。其實只要多取1分，保持不敗，曼聯便能晉級，但這場領隊蘇斯克查突然變陣，轉踢3中堅，卻令邊路防守空虛，導致球隊極快落後兩球，敗局已成，最終未能扳平。 不過，論曼聯今屆歐聯最大的失策，肯定是第3輪作客弱旅巴沙克舒希輸波，若果那場不敗，就不會落得今日的狼狽局面。

當地時間昨晚（12月8日）的歐聯H組最後一輪，曼聯作客RB萊比錫，只要保持不敗，就能夠晉級。領隊蘇斯克查排出一個較保守的陣容，以3-4-3陣式出戰，由哈利馬古尼、域陀連迪路夫及勞基梳爾踢3中堅，雲比沙卡及阿歷士迪尼斯出任兩邊翼衞，而在費特洛迪古斯停賽下，尼曼查馬迪及麥湯米尼拍檔踢防中。

之前曼聯對強隊時，有時都會用3中堅，派梳爾踢左中堅，例如首循環作客贏PSG，但今場就未能奏效，更被萊比錫找到漏洞。

曼聯在防守時形成5-2-3的3道防線，防中很難兼顧邊路，翼鋒又壓得前，如果翼衞一內收，邊路防守就非常空虛。（網上片段截圖）

【暫時已經有12支球隊晉級16強！】

+ 6 + 6 + 6

萊比錫兩翼衞各建一功

蘇斯克查的如意算盤打不響，人多並不等於好辦事，開波13分鐘已經落後到0：2。曼聯這兩個失球十分相似，皆是邊路防守空虛所致。

第一個失球來自萊比錫中場沙比薩的傳中，當時曼聯防線側在一邊，右翼衞雲比沙卡內收入中路，與連迪路夫看管科斯貝治，但雲比沙卡沒有留意到，他身邊的萊比錫左翼衞安祖利奴無人看管，正以高速入楔。當傳中球繞過曼聯防線後，雲比沙卡才發現安祖利奴，盡最後努力飛鏟，但已經為時已晚，後者一射入網。

【曼聯第一個失球逐格睇，無人看管安祖利奴】

第二個失球也是類似，輪到安祖利奴傳中，右翼衞阿馬度希達拉無人看管，輕鬆射入。這個入球輪到曼聯左邊路空虛，勞基梳爾去了禁區頂，阿歷士迪尼斯就正守住科斯貝治，阿馬度希達拉就在後柱入楔，並無曼聯球員跟進防守，梳爾及馬迪都沒有為意去補位。開波不久，陣腳都未企穩，已經落後兩球，曼聯這場比賽的難度又進入地獄模式。

【曼聯第二個失球逐格睇，無人看管阿馬度希達拉】

兩閘內收過多導致邊路防守空虛，這個不是曼聯的新問題，在季初對白禮頓及熱刺時，就已經試過，情況如出一轍。今場對萊比錫的頭兩個失球，都是翼衞內收了，但防中及翼鋒都沒有補位，令到邊路「盲眼位」無人防守，對方兩隻翼衞如同「放題」。

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【曼聯第三個失球逐格睇，哈利馬古尼及迪基亞誤會】

蘇斯克查到下半場才變回4-2-3-1陣式，加強中場人手，由雲迪碧克入替阿歷士迪尼斯，但已經遲了，當時落後兩球差距。雖然保羅普巴在61分鐘入替馬迪後表現突出，個人更攻入一球，但曼聯始終「輸壞個頭」，甚至跨張地說，讓了萊比錫半場，最終亦以2：3落敗。

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關鍵轉捩點：作客巴沙克舒希輸波

今屆曼聯在歐聯分組賽高開低走，令球迷如坐過山車一樣。他們被編入H組的死亡之組，對手有上屆亞軍巴黎聖日耳門及上屆4強的萊比錫，原本以為九死一生，怎料首戰作客以2：1贏PSG，之後主場更以5：0大炒萊比錫。正當球迷有了期望時，曼聯就令人失望，他們作客同組實力最弱的巴沙克舒希時，以1：2落敗，留下如今出局的伏線。如果那場作客巴沙克舒希沒有輸波，能夠踢和對手，曼聯都早已提早出線，不用落得如此下場。

曼聯第4輪回到主場，以4：1大勝巴沙克舒希，最後兩輪多取1分就能夠出線。不過，曼聯就連續兩場輸波，先以1：3不敵PSG，再到今場以2：3不敵萊比錫，最終以9分排小組第3出局。雖然PSG也得9分，但他們對賽成績比曼聯好，就算對巴沙克舒希輸波，也肯定壓過曼聯晉級。

蘇斯克查承認，作客巴沙克舒希一戰輸波是轉捩點。（路透社）

「作為團隊，我們的表現不夠好，而且這是領隊的責任，去讓每個球員準備好。」蘇斯克查賽後承擔責任，更直言作客巴沙克舒希輸波是出局的主因。

他續說：「我們踢得不夠好。這是困難的一組，雖然我們開頭表現好，但明顯地，最大的轉折是作客巴沙克舒希，那是一場慘痛的敗仗。現在回頭看，那場我們應該要取分的，但我們失分了。今場我們的實力很接近，我知道一定要守住對方的傳中，守住他們傳入禁區的球，但我們做不到。」

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