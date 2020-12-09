法國花式溜冰金牌選手捲入性醜聞後被捕　涉向女童傳不雅照片

法國花式溜冰界近日再爆出震撼性醜聞，主角竟然是外型英俊瀟灑的雙人滑冰歐洲冠軍選手薛佩里（Morgan Cipres）。 美國傳媒報道，佛羅里達州檢察廳以向未成年人士傳送有害物品罪名，向薛彼里提出起訴，並已發出拘捕令，這到底是什麼回事？

一切，要由他今年9月突然跟拍檔宣布退役說起。

現年29歲的薛佩里，與拍檔雲納莎占士（Vanessa James）是法國著名花式溜冰雙人項目選手，兩人由2010年開始組成一對，漸漸由全國冠軍進佔世界舞台，先在2017年歐洲錦標賽奪季登上頒獎台，翌年世界錦標賽再得一面銅牌。2018年底舉行的花式溜冰大獎賽決賽成為冠軍，並在2019年歐洲錦標賽奪金。

正當二人闖上事業高峰之際，2019年底薛佩里捲入一宗性醜聞。

雙人滑冰歐洲冠軍選手薛佩里（Morgan Cipres）捲入性醜聞。（Getty Images）

當時《今日美國報》（USA Today）報道，這個男子花滑高手因向一名跟他在同一訓練中心練習的13歲女童傳送兩張屬於他的陽具照片，被美國安全運動中心（US Center for Safesport） 調查。

追查下發現事發期間正值2018年平昌冬奧前的關鍵期，薛佩里與雲納莎占士的三位教練亦因知情不報和企圖掩蓋事件被指控。兩人在2019年底醜聞爆出後未有再出賽，法國花式滑冰協會未有採取任何跟進行動，身為法國在2022年冬季奧運獎牌希望的他們，卻突然在今年9月宣布退役。

【薛佩里與拍檔昔日冰上英姿】 （按圖放大）

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不足3個月後，薛佩里近年訓練基地美國佛羅里達州當地檢察廳向他發出拘捕令，有關控罪最高刑罰為監禁5年。

受害女童的代表律師Andrea Lewis形容，今次薛佩里的起訴是「為受害人和家屬討回公道的第一步」，並指出「沒有任何兒童應經歷這種事」，認為佛羅里達州今次向薛佩里和其他以兒童為獵物的男人發放明確信息。

不過根據薛佩里的Instagram紀錄，他目前應身處家鄉法國。由於美國與法國之間只屬有限度的引渡條例，相信美國當局未必可將他緝拿歸案，情況一如波蘭導演波蘭斯基1977年承認性侵未成年少女後，在法庭判決前潛逃往法國， 美國提出的引渡請求，因為波蘭斯基有法國國籍被法國拒絶。

今次已是法國花式溜冰界今年第二枚震撼彈，2月份的時候，曾獲法國10屆女子花式溜冰冠軍的Sarah Abitbol指控，少女時期多次遭到教練Gilles Beyer強姦。當時法國體育部長施壓之下，長年擔任法國花式溜冰協會會長的加拿吉（Didier Gailhaguet）問責下台。