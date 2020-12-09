東京奧運｜選手村熱鬧不再　縮減運動員住宿時間　開幕禮都冇得去

東京奧運定於明年7月23日揭幕，國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）日前表示，會嚴格規限參賽運動員入住及離開選手村的時間，意味部份項目運動員將無法參與開幕禮或閉幕禮。

延期至2021年7月23日展開、8月8日閉幕的東京奧運，預計將有超過11000名運動員參賽，一向是運動員比賽期間聚居、交流地的選手村，在疫情下難再重現歷屆賽事的熱鬧。

日本《共同社》報道，國際奧委會經過執行董事會議後，決定只容許每位運動員在自己有份參加的比賽展開前5日，方可入住選手村；而在完成比賽或遭淘汰後兩日，就必需離開選手村，減少同時入住的人數。IOC也已經要求各個屬會按照這些準則，去制定運動員抵達及離開日本的行程。

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巴赫表示：「為了盡量減少選手村內的住客、及減低感染風險，這是必需的措施。儘管我們想維持運動員的奧運體驗，但在運動員的比賽表現、及是否出席開幕禮之間，也要取得平衡。」

這也意味，由於東京奧運開幕禮定於明年7月23日展開，若運動員所參加項目在7月28日或之後才展開，有可能無法參加開幕禮；反之，若是較早開賽項目的運動員，例如游泳、公路單車、劍擊等，或將無法參加閉幕禮。

不過凡事有例外，IOC亦表明會按照訓練需要、屬會時區、航班等因素，去決定是否讓運動員提早一、兩天前赴日本，但同時強調若要適應時差，應在選手村外的訓練營進行。

部份預計無法參加開幕禮的奧運項目：

香港隊至今已獲得30個東京奧運資格、及17個殘奧資格（按圖放大）：