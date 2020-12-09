【F1】富二代車手IG拍片摸女伴胸　遭圍攻急刪片　場內場外問題多

F1哈斯車隊（HAAS）上周宣布，明年其中一個車手席位由21歲的F2車手馬薩賓（Nikita Mazepin）獲得。未料僅8天後，這位十億富豪之子就捲入性醜聞。

馬薩賓周二晚（8日）在instagram上載一段限時動態（Story）影片，影片以他為第一身視點，鏡頭對着一位身穿黑色連身短裙的女子，只見一隻疑是馬薩賓的手伸向該女子胸部，雖然女子立刻嘗試阻擋，但仍被伸手入衣內摸胸，女子先是舉中指、再以手遮蔽鏡頭。馬薩賓更在影片中標註了該女子，寫道：「你是最好的。」

儘管馬薩賓上傳影片後短短幾分鐘已刪片，但已遭「留底」廣傳，招來網民圍攻批評。

遭廣傳的疑似馬薩賓爭議片段截圖：

哈斯車隊今日（9日）就事件發聲明，指「絕不會寬待馬薩賓在社交網站影片展示的行為」，並道：「而且，他在社交網站上傳這條影片，亦有損哈斯車隊形象。我們正於內部處理事件，暫時不會作任何其他回應。」馬薩賓亦在社交網站發布道歉聲明：「我要為自己最近的不恰當行為道歉，此行為對哈斯車隊帶來的冒犯，我也感到非常抱歉。作為一個F1車手，我的行為應有更高準則，我會從中學習。」

馬薩賓在2020年F2賽季車手總排名第5位。（instagram@nikita_mazepin）

不過，普遍網民對於車隊及馬薩賓的回應並不正面，不少網民都指出馬薩賓的行為已有性侵犯之嫌，不應從輕發落；也有網民譏諷道：「我絲毫不為哈斯車隊難過，這就是他們眼中只有錢的下場。」

網民指哈斯車隊「眼中只有錢」，皆因馬薩賓的父親Dmitry Mazepin是俄羅斯超級富豪，作為化工公司Uralchem主席，Dmitry Mazepin在2018年的資產達到71億美元。部份F1車隊在選擇車手時，亦會看重他們為車隊帶來資金和贊助的能力。而且馬薩賓一向聲譽平平，他出戰F2時常遭批評賽道內外行為都有問題，屢次因賽道內的危險行為被罰；在場外，除了這次IG事件，也曾被揭向女車迷索取祼照。

馬薩賓原定明年在哈斯車隊展開生涯，不知今次醜聞會否為此添變數？ （instagram）

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