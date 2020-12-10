【歐聯】PSG隔天再戰5：1大勝　麥巴比為雙方球員齊心抗歧視自豪

有些時候，足球比賽中某些東西較勝負得失更加重要。 像昨天舉行的歐聯分組賽巴黎聖日耳門（PSG）對巴沙克舒希的出線生死戰，第四球證向客軍助教韋寶說了句種族歧視的話，PSG一眾球員立刻挺身而出，告訴對手巴沙克舒希球員他們會支持罷踢。 雙方拉隊離場，逼得歐洲足協換過一批球證，一日後再戰。PSG憑尼馬大演帽子戲法和麥巴比梅開二度，5：1贏波晉級，賽後焦點仍是對抗歧視問題。

事件起因，源於羅馬尼亞第四球證高特斯古（Sebastian Coltescu） 在場邊跟巴沙克舒希助教韋寶（Pierre Webo）起衝突，並以通話器指示主球證夏迪根（Ovidiu Hategan）將對方以紅牌逐離場：「快去給那黑人出示紅牌，那是不能忍受的，去認他出來，那邊的黑人。」

據了解當時高特斯古全程用上涉及種族歧視成份的「N」字頭禁忌字眼，令韋寶十分激動，連續質問對方6次：「為什麼你要說黑鬼（negro）?」巴沙克舒希備席上的前鋒丹巴巴亞（Demba Ba）亦不滿，質問高特斯古：「為什麼你要說那個黑人，你有必要說那個黑人嗎？」

消息指PSG兩大巨星尼馬和麥巴比挺身而出，支持巴沙克舒希罷踢，電視畫面亦顯示，PSG守將甘佩比（Presnel KIMPEMBE）在說：「他是認真的嗎？我們加入，我們加入，就這樣，我們加入」，相信是表態支持罷踢。

賽前雙方球員穿上向種族歧視說不的T恤熱身。（路透社）

開球前雙方球員一起圍在中圈單膝下跪，舉起右手，以示反種族歧視的決心。（路透社）

向種族歧視說不

周二晚的比賽踢了14分鐘，比數為0：0，因韋寶事件令雙方球員拉隊離場，歐洲足協下令徹查事件，比賽延至周三晚換過一批球證續戰。熱身時雙方球員穿上「向種族歧視說不」的T恤表態，開球前一起圍在中圈單膝下跪，舉起右手，以示反歧視的決心。

當比賽由15分鐘起再續，尼馬再次發揮巨星本色，上半場梅開二度加上麥巴比射入十二碼，PSG半場已領先3：0。易邊後，尼馬再入一球，即使巴沙克舒希憑托普（Topal）破蛋，62分鐘PSG一次突擊再得手，麥巴比為球隊射成5：1。

+ 4 + 4 + 4

麥巴比：我們不想再經歷這種事

麥巴比表示，「我們已經很厭倦，不想再經歷這種事」，惟他亦稱，「當然我們為所做的事情自豪，未能比賽令我們失望，但亦必須作出決定，我們很自豪。」他認為，「無論說多少東西，實際行動勝於一切。」

巴沙克舒希教練奧簡力撐韋寶，「主球證本應處理局面，但他沒有，我們必須顯示對韋寶的支持。」 他表示，拉隊離場由球員自行決定，「我們向全世界顯示我們如何團結一致。」翼鋒查迪（Nacer Chadli）聲言，「現在已是2020年，那種事件令我們全部人深受傷害。」

賽後PSG主帥杜慈大力讚賞尼馬表現之餘，亦支持麾下周二晚的罷賽決定，「他們作出一個強大的決定，跟對手聯合一起作出勇敢的決定。」

他續稱，「他們都是成年人，知道自己在做什麼。我不清楚整件事來龍去脈，在場邊也聽不到什麼，但在更衣室，我們的信息很清楚——大家必須顯示團結。」

全取3分後，PSG以12分升上H組榜首，力壓同得12分的RB萊比錫以首名晉級十六強，同組曼聯以9分跌入歐霸賽事，來自土耳其的巴沙克舒希只以3分包尾出局。