【歐聯】西甲德甲8隊齊入16強　英超三雄首名出線獨欠曼聯

「趕進度」的歐聯分組賽告一段落，16強名單塵埃落定，西甲及德甲成最大贏家，全數參賽球隊悉數晉級，英超及意甲亦分別奪得3個名額，加上波圖及巴黎聖日耳門，今季淘汰賽算是十分正路，而16強抽籤將在香港時間周一（14日）晚上7點舉行。

新冠疫情下的歐聯，由過往3個月完成的分組賽，變成一個半月的濃縮版，連續兩次「背靠背靠背」的3周3賽，輕鬆在12月中完成「營養目標」，戰畢分組賽。

賽程頻密，歐聯賽會繼續沿用5個換人名額，稍為減輕參賽球隊的負擔。

周三深夜歐聯戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

B﹑H成死亡之組 兩大傳統強隊成犧牲品

分組抽籤結果出爐後，外界已紛指由曼聯﹑RB萊比錫﹑巴黎聖日耳門及巴沙克舒希組成的H組是死亡之組。這個小組不負眾望，曼聯連挫PSG及萊比錫後，作客竟然爆冷不敵巴沙克舒希，死亡之組並非浪得虛名。紅魔鬼在第5輪主場再度吞敗，被PSG復仇成功，加上萊比錫全取3分，3隊球隊同得9分，最後一輪比賽前出線形勢依然充滿懸念。

曼聯作客萊比錫一仗成為生死戰，萊比錫一度領先至3：0，即使曼聯在末段連追兩球，可惜為時已晚，以2：3飲恨落敗，只能以第3名轉戰歐霸。

除了紅魔鬼，其餘「英超三雄」曼城﹑利物浦及車路士同樣輕鬆首名晉級，曼城及車路士仍未嘗一敗。

蘇斯克查帶領的曼聯只能以第3名完成分組賽，結果連續兩季征戰歐霸。（路透社）

B組方面，原以為皇家馬德里應該輕輕鬆鬆晉級，雖然最終仍然以首名過關，但過程卻驚險萬分，兩戰薩克達同樣落敗，一度跌落第3位，必須在最後一仗擊敗慕遜加柏才可出線，幸好以兩球淨勝對手成功出線，力保28次出戰歐聯皆晉級淘汰賽的金漆招牌。

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國際米蘭在B組只能包尾出局，連歐霸席位亦不保，國米首4輪未嘗一勝，僅拿下兩和兩負，在第5輪力克慕遜加柏，保持出線的一絲希望，惜奇蹟最終亦沒有發生，出局收場。

戰畢分組賽，西甲及德甲最「威水」，4隊攜手殺入16強，英超及意甲不讓專美，各有3支球隊打入淘汰賽，唯獨是曼聯及國際米蘭斯人獨憔悴。

國際米蘭最終包尾出局，相當失威。（路透社）

拜仁連勝走勢斷纜 拉素廿年後再闖淘汰賽

拜仁慕尼黑上季全勝無敵封王，強勢延至今季歐聯，首4場分組賽同樣獲勝，作客與馬德里體育會打成1：1，15連勝走勢告一段落，今仗兩球淨勝莫斯科火車頭，仍然維持跨季16場不敗。

意大利老牌球會拉素最後一戰守和布魯日，相隔20年再度殺入淘汰賽，當年以球員身份代表拉素出戰的施蒙尼恩沙基，如今已是拉素領隊，換個身份領軍再躋淘汰賽。

拉素闊別20年再闖16強 施蒙尼恩沙基由前鋒小將捱到變主帥

另外，最後一輪不敵皇馬的慕遜加柏，以較佳對賽成績壓過薩克達，首度躋身歐聯16強，亦是今季唯一一支淘汰賽新丁。

即使慕遜加柏輸波，仍然以較佳對賽成績壓過薩克達，首度躋身歐聯16強。（Getty Images）

歐聯最後16強名單：