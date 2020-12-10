桌球｜奧蘇利雲讚常冰玉似一人　表演神級控制技術　輕取對手晉級

英格蘭桌球手奧蘇利雲（Ronnie O'sullivan）於蘇格蘭公開賽次圈，對中國18歲球手常冰玉，首局一輪攻守後以一Cue 134度清枱盡顯功架，終以局數4：1輕取對手入32強。奧蘇利雲賽後大讚常冰玉有天賦，與世界「一哥」特林普極為相似。

奧蘇利雲面對常冰玉，開波一輪攻防之後，多得該名18歲球手打Safety時失誤，開始了清枱表演，在紅波散開的情況下，這名6屆世界冠軍終打出134度先拔頭籌，其Break building功夫展露無遺。

領先到3：0後，常冰玉終以一Cue 81度取得第4局，但奧蘇利雲第5局即時回應，終以局數4：1淘汰去年才轉打職業的常冰玉。

奧蘇利雲次圈輕鬆過關，但仍不滿自己表現。（Getty Images）

「火箭」雖然贏波，但賽後自評表現一般：「老實說我認為今場表現不是那麼好，我全場都沒有『打得好』的感覺，還感到有些地方不對。我只是盡量嘗試不要想太多，專注於比賽上。」

奧蘇利雲首局清枱盡題功架。（網上圖片）

最多147球手Top 10：

+ 4 + 4 + 4

奧蘇指自己今仗對手是個天賦十足的好球手：「他是最似特林普的球手，得分十分快，讓人感到很危險。他可以成為十分好的球員，現在已經很好了。當我說他可以成為十分出色的球手時，我意思是最好的桌球手。」

32強將對另一中國球手田鵬飛的奧蘇利雲，對常冰玉「有讚冇彈」，可在對手還未入局時就已取得數局在手，「要贏重要錦標就要這樣打」，又說：「這小子有一切條件成為一名侵略性十足的球手。」

即睇奧蘇利雲一Cue 134度清枱：

常冰玉獲奧蘇利雲大讚可成為未來最強球手。（Getty Images）

愛讚中國球手 「新奧蘇」趙心童4年零長進

奧蘇利雲一向以敢言見稱，對不少歐洲球手都有不滿，但對不少中國球手就讚譽有嘉。就算是對賽擊敗丁俊暉、粱文博這些老對手，「火箭」都會讚他們打得出色，十分謙虛。

年輕一代球手，奧蘇利雲就曾於2016年大讚趙心童，可成為未來的世界冠軍，又說：「他是眾多中國球員中最突出的一位，天賦無可置疑，同時亦擁有細膩的技術，將每個波都送入袋。」中國傳媒當時更曾形容趙心童為「新奧蘇利雲」。

趙心童曾獲奧蘇利雲讚賞，但最後亦要奧蘇利雲「點醒」他。（網上圖片）

不過，今年23歲的「神童」或因為壓力太大，場外生活又多姿多采，未能成為奧蘇預期的好手，2016年轉打職業至今，只曾2018年的中國錦標賽打入四強，另外曾於德國大師賽、威爾斯公開賽入過八強，今年參加6項賽事最佳成績只是北愛爾蘭公開賽16強。

趙心童未能打出好表現，曾令中國傳媒不滿，奧蘇亦曾於訪問中收回前言：「他不懂比賽，打法完全沒有關注戰術及細節，看他練波時走位亦多有失誤，不僅打不到顏色波，而且白波更貼住了咕𠱸。我忍不住跟你說這是不能接受的。他學東西很快，但細節上有不少要改善的地方。」

奧蘇利雲神級控制逐格睇：