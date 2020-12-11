【足球】世界最佳11人入圍名單出爐　拜仁成大戶　熱刺中場都入選

又到年尾，雖受疫情影響，揀選最佳陣容仍要進行。國際足協（FIFA）與國際職業足球員協會（FIFPRO）合辦的世界最佳11人選舉，早前公布55人的入圍名單，C朗拿度及美斯等大熱門入選外，一名近兩個月未曾在英超亮相的球員同樣入圍。

由國際足協及國際職業足球員協會（FIFPro）合辦的世界最佳11人（FIFA FIFPro Men’s World XI），早前公布最後55人的入圍名單，讓世界各地的職業足球員可以投選心目中的最強11人。

一年一度的最佳11人選舉，今年在疫情下仍會舉行。（資料圖片／Getty Images）

重溫2019年最佳11人：

+ 5 + 5 + 5

入圍名單中有10名門將，後衛﹑中場及前鋒各15人入選，由球員們揀選最佳11人，結果將在下周四（17日）公布。

今年的55人入圍名單中，當然有C朗拿度﹑美斯﹑伊巴謙莫域及沙治奧拉莫斯等常客，上季以無敵全勝姿態稱霸歐聯的拜仁慕尼黑，成為大戶，一共11名曾效力拜仁的球員入選。今年同樣有11名球員首度入選，包括般奴費南迪斯﹑奧巴美揚及艾寧夏蘭特等球員。

11名首度入圍的球員：

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英超兵入選並不意外，但坐冷板的英超兵入圍卻令人驚訝，效力熱刺的中場迪利阿里，是11名首度入圍的球員之一。24歲的迪利阿里今季在熱刺不獲領隊摩連奴重用，上陣機會寥寥可數，通常在歐霸賽事上陣，英超至今僅披甲兩仗，10月中至今未在英超上陣外，連大軍名單亦不入。

迪利阿里今季坐多過踢，歐霸最後一輪亦無得上陣，看來就像他今季的寫照。（Getty Images）

其餘入圍的熱刺球員：

迪利阿里無癮坐多過踢 PSG冬季轉會窗或再出手

熱刺在歐霸分組賽早已篤定出線，最後一輪兩球淨勝安特衛普，迪利阿里先列後備卻苦無上陣機會，該名英軍中場一度「無癮」地離開後備席，及後返回繼續觀戰，阿里連例行公事也沒有上陣機會，可見他在摩連奴心中的地位。

歐洲國家盃明年夏天舉行，若迪利阿里繼續「坐冷板」，勢無緣英格蘭國家隊，他必須尋求上陣機會。英國《每日郵報》透露阿里離隊出現轉機，巴黎聖日耳門有意再嘗試借入阿里，有望在明年1月冬季轉會窗時外借征戰法甲。

迪利阿里不受摩連奴重用，今季僅兩次在英超披甲。（資料圖片／Getty Images）

英超第12輪直播賽程（按圖放大）：