【足球熱話】尼馬最新紋身主角竟是他　曾跟美斯自比超級撒亞人

2016年當巴塞隆拿在歐聯分組賽主場7：0大炒些路迪後，當年染上一頭金髮的美斯與尼馬在更衣室內合照，他將照片上傳至社交媒體時加上一個#Sayajin，自比鳥山明漫畫《龍珠》中的超級撒亞人。 4年後，美斯跟他已各為其主，頭髮亦回復本來顏色，尼馬卻仍一頭金髮，近日更添加一個大型紋身——《龍珠》主角孫悟空。

巴西足球巨星尼馬熱衷紋身，作品完成後通常都會放上個人社交媒體跟大眾分享。他身體多處均已被各大大小小紋身圖案或字句佔據，不過依然給他找到「吉位」。

他尚未將新作上傳，半途已被急不及待的紋身師放上社交媒體。

紋身師將尼馬最新紋身上傳。（網上圖片）

尼馬與紋身師合照。（網上圖片）

從照片中可見，尼馬的最新紋身位於背部左下方，變身為超級撒亞人的孫悟空圖像，佔據左背整個下半部分，面積相當大。同一時間，他亦在左大腿加入另一幅全文字紋身。

回顧尼馬身上大部分紋身，不是與家人或足球有關，就是一些正能量字句，漫畫人物似乎是第一次。事實上，尼馬熱愛《龍珠》這套漫畫已非新鮮事，昔日他曾穿上《龍珠 Z》的T-恤，跟美斯一起染上金色頭髮也許正是兩人模彷孫悟空和比達等主角變身為超級撒亞人狀態後的頭髮顏色。

當他在2016年留下hashtag將兩人自比超級撒亞人時，不知他跟美斯心目中誰是比達、誰是悟空，畢竟比達雖然是王子身份，但論戰鬥力悟空大部分時間更勝一籌，如今謎底終於揭曉——悟空是尼馬本人，可是比達不是美斯，而是他另一好友阿羅約（Gilmar Araujo ）。

2016年歐聯分組賽巴塞7：0大炒些路迪後，尼馬將自己和美斯比作超級撒亞人。 （Twitter@Neymar）

【尼馬紋身解碼】（按圖進入）

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尼馬好友阿羅約大腿上紋上超級撒亞人狀態的比達紋身。

尼馬身邊一直有一班主要為陪伴他而存在的「好友」，眾人各有不同功能，每月支薪，當中包括他的童年好友、私人攝影師、派對搞手、業務顧問以至協助他適應球會生活的工作人員等等，在大腿上紋上大大個超級撒亞人比達的阿羅約，正是他的攝影師。

美斯本身也是紋身愛好者，如今尼馬心目中的比達另有別人，不知他會否感到不是味兒？

【尼馬在FM21中數值大倒退】（按圖放大）