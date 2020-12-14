【英超】阿仙奴迷達黨難忍輸波狂呼　暴龍哥：阿迪達必須走

阿仙奴英超主場0：1不敵般尼，現時於聯賽排第15，離降班區僅5分距離。一名英國支持領隊阿迪達的「廠迷」難忍輸波之辱，拍片痛罵主帥、奧巴美揚及格列沙加，直言現時表現不能接受，「達Sir」必須引咎辭職。

格列沙加在雙方球員發生爭執時向勸交的韋斯活特「叉頸」，暴力行為成立，球證史葛改以紅牌驅逐沙加出場，「兵工廠」十人應戰，其後守角球時更有奧巴美揚「擺烏龍」頂入阿仙奴大門，最終事0：1，聯賽連輸3場。

隊長奧巴美揚回防愈幫愈忙，頭槌解圍慘變烏龍。（路透社）

阿仙奴迷George Watts於twitter上戴短片，狠批球隊主帥及兩主力，七情上面，痛斥愛隊時更叫至走音。「我忍夠了，主場輸般尼0：1，簡直是難以接受。阿迪達，我曾為你護航，但你必須辭職，門口就在那邊，走呀！」Watts叫罵道：「我一直都支持你，但夠了！連般尼都輸，般尼呀！」

除了阿迪達外，沙加亦是Watts的狙擊對象，並批評球隊沒有決心：「我不能接受這樣的表現，輸1：0的時候卻仍在向後傳！」Watts又批評今季腳風不順的奧巴美揚：「奧巴美揚，我們（阿仙奴）炒了50個職員去給你一份新合約，你卻在做什麼？什麼也沒有！」

格列沙加一手「叉頸」，使他領紅直接出場。（路透社）

「暴龍哥」：現時艾拿戴斯帶隊都比阿迪達好

阿仙奴表現不濟，現時未能見到曙光，球迷亦出現分化，「迷達」及「反達」之間亦出現激烈辯論。

阿仙奴著名球迷「暴龍哥」Troopz要求阿迪達辭職，與「迷達」節目主持人辯論。Troopz指阿迪達已經失去更衣室，又不肯變通，明明有更多選擇卻死撐沙加、比利連等人。對Troopz來說，最大問題是創造力：「我們沒有製造機會，就算11人鬥11人，我們對般尼都看不出有任何威脅性。」

阿迪達處境十分尷尬，球迷在「trust the process」還是「炒阿迪達」之間有分歧。（Getty Images）

阿仙奴球迷相隔大半年可以再度入場支持愛隊，竟然不敵般尼當然「無眼睇」。（Twitter截圖）

他又指阿迪達今季的25人大軍選擇，將會是阿迪達失敗的最大原因，現昤球隊欠缺吸引力，沒可能靠引援讓球隊起死回生，就算是艾拿戴斯，亦可以做得比阿迪達好。

暴龍哥狂轟阿迪達：

英超第12輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第13輪直播賽程：