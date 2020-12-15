【意甲】羅馬中場罕見原因被罰停賽一場　口沒遮攔惹禍上身

羅馬日前意甲作客博洛尼亞，中後場白賴仁基斯坦迪（Bryan Cristante）比賽中擺烏龍，球隊終以5：1贏波，但基斯坦迪卻被秋後算賬停賽一場。基斯坦迪被罰停賽原因並非打人或侮辱球證或對手，反而跟宗教有關。

羅馬對博洛尼亞開賽15分鐘輕鬆領先3球，今仗移後擔任中堅的基斯坦迪24分鐘擺烏龍讓博洛尼亞破蛋，這名25歲中場失波後被影到念念有詞，成為了他的「犯罪證據」。

基斯坦迪對博洛尼亞一戰擺烏龍發脾氣被罰停賽。（Getty Images）

基斯坦迪最終踢足全場，羅馬全取3分亦升上第6位，正準備今周對第18位的拖連奴時，意國足總卻罰基斯坦迪停賽。

聲明中表示基斯坦迪上半場曾說出「褻瀆神明」的言論，電視台的影片明顯聽到基斯坦迪說出不雅用語，故罰這名意國國腳停賽一場。基斯坦迪因此不能於今周對拖連奴上陣。

曾因褻瀆言論停賽的意甲球員/教練：

基斯坦迪對拖連奴一戰不能上陣。（Getty Images）

自2010年起，意大利就有明例禁止球員或教練講侮辱宗教的說話，去年薩斯索羅的馬拿尼利及帕爾馬的史高薩利拿，都因為相同原因被罰停賽一場。

2018年9月，阿特蘭大主帥加斯柏連尼因為被拍到說出「上帝是豬」而被罰停賽，同年8月烏甸尼斯的文拿高拉亦因指指神是狗而被罰。

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