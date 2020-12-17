桌球│奧蘇利雲世界GP挫鶴健士入8強　「一哥」呻狀態大勇卻被無視

英格蘭「桌球天王」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）周四（17日）於世界大獎賽次圈，以4：1擊敗另一英格蘭球手鶴健士（Barry Hawkins）殺入8強。比賽一大焦點出現於第3局，奧蘇利雲與球證為球例討論一番，「火箭」似乎搞錯球例。雖得球證提點，但他仍轉身「諮詢」鶴健士，場面十分搞笑。

相比起首戰表現上上落落，奧蘇利雲次圈表現似乎漸入佳境，首局就以一Cue 108度先拔頭籌，其中一球啡波走4咕打下枱紅波，更是盡顯功架。這是其生涯第1075次破百，亦是對鶴健士第30次打出Century。

奧蘇利雲第1075次Century：

奧蘇利雲首局Pot入遠枱紅波，開始第1075次破百。（網上圖片）

奧蘇第2局雖然未有「起迫」，但仍再下一城，拉開優勢到兩局。第3局時亦如行雲流水，打出一Cue 58度，但未能延續下去。其後「火箭」防守時因為犯規，跟球證就「三次Miss」及「Free ball」規例上進行一番「學術研究」。

奧蘇利雲與球證研究球例。（網上圖片）

Full ball、Free ball、Three miss？

由於奧蘇有「Full ball」可以打，故球證不能給鶴健士Free ball。由於奧蘇已救失兩次，故球證需要提醒他再救失，就會判他輸一局。奧蘇利雲似乎混淆了兩條規例的細節，球證Ben Williams向他解釋，並得到監場、世界賽決賽前球證Leo Scullion認同。奧蘇「投降」並轉身向鶴健士開玩笑問：「你肯定規例是這樣嗎？」

奧蘇利雲跟球證「學術研究」：

賽事監場確認規則時，球證忍不住笑出聲。（網上圖片）

奧蘇利雲最終逃出生天，避免因打失3次而輸一局的危機。（網上圖片）

「火箭」最後成功逃出生天並奪得第3局，只需第再贏一局就可以入8強。雖然鶴健士多得奧蘇第4局失手奪回一局，但41歲的奧蘇利雲一輪攻防戰後逼到對手犯規，最終取得最後一局，勝出次圈，將兩人對戰紀錄改寫成14勝2負。「火箭」入8強將會與今夏世界錦標賽決賽對手威爾遜（Kyren Wilson）對壘。

不過，奧蘇利雲仍覺得自己表現不佳：「我的表現不好，只是比鶴健士的不佳表現好一點。」

特林普8強將鬥高特。（網上圖片）

「一哥」霸氣：開季表現無人能及

另一邊廂，世界「一哥」特林普（Judd Trump）次圈鬥英格蘭球手冰咸（Stuart Bingham）以4：3險勝過關，賽後認為外界不重視他的表現。

今場打出今季第44次破百的他說：「我不知道有沒有人如我，有這麼好的開季成績，但卻沒有得到外界提及。如果真的有這樣一個人，應該會得到更多報道吧。」這名英格蘭球對自己今季表現十分自豪，「現時的水準正符合過去數年定下的目標」。

特林普今季4次入決賽，已奪得英格蘭公開賽及北愛爾蘭公開賽錦標，今次世界大獎賽入8強，將會跟高特（Martin Gould）爭奪4強一席位。

最多147球手Top 10：

+ 4 + 4 + 4

經典重溫—奧蘇利雲神級控制逐格睇：