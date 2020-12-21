【足球】巴塞隆拿借將希臘超聯遇恐怖意外　膝蓋韌帶斷裂收咧

巴塞隆拿22歲左閘莫沙華古（Mossua Wague）今季被借到希臘球隊PAOK，日前為球隊於聯賽上陣，60分鐘奮不顧身護空門，成功阻止對手入球亦付出了代價，這名塞內加爾守將右膝撞中門柱，膝蓋韌帶斷裂，已接受手術修補，養傷至少9個月，宣布提早收咧。

華古日前為PAOK上陣，於希臘超聯對阿里斯，比賽進行到60分鐘時PAOK落後一球，阿里斯有大好機會拉開比數，華古奮勇飛鏟護空門，將球清走的同時右膝撞中門柱。這名22歲左閘未能起身，痛苦地抱着右膝，場邊的軍醫即時入場查看傷勢。

華古當時飛身護空門。（網上圖片）

華古右膝重傷需要長唞。（網上圖片）

最終華古被擔架抬出場，右膝髕韌帶（Patellar ligament）及後十字韌帶（Posterior cruciate ligament）因撞擊而斷裂，事後飛回巴塞隆拿，運動醫學專家Ramon Cugat醫生與巴塞的醫療團隊為華古進行修補臏韌帶手術。

Joueurs, staff et salariés du FC Lorient ont effectué une minute de recueillement ce matin en hommage à Yohann décédé hier soir.



Le FCL tient à adresser toutes ses condoléances et son soutien à sa famille, ses proches et ses collègues. pic.twitter.com/KnhNHvNl2I — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) December 21, 2020

華古被視為巴塞後防未來。（Getty Images）

巴塞聲明指手術成功，後十字韌帶會以物理治療養傷，相信需要休息至少9個月時間，「養傷期間會留在巴塞隆拿」，意味提早結束PAOK的租借。

華古於世界盃曾經為塞內加爾入波並創下歷史。（Getty Images）

華古為塞內加爾國腳，代表這支西非雄師19次，上屆俄羅斯世界盃分組賽對日本一戰有一球進賬，成為世盃史上最年青的非洲球員取得入球，去年非國盃亦是球隊殺入決賽的功臣之一。

這名塞內加爾球員2018年以500萬歐元，由比利時甲組球隊奧伊本轉投巴塞隆拿，過去兩季於一隊都沒有太多上陣機會，至今只為巴塞於正式比賽上陣過6次，上季被借到法甲尼斯。

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