【行山】玉桂山頂滿佈蜘蛛網式小徑　環保團體盼政府興建手作步道

玉桂山變光頭山？ Facebook專頁「鴨脷洲變形記」今早分享一張航拍玉桂山山頂的照片，見到山頂已經變禿，附近山坡更被踩出如蜘蛛網般的小徑。環保團隊綠惜地球的社區協作總監鄭茹蕙擔心，玉桂山長此下去會慢慢變禿，她希望政府部門可以興建手作步道，確立明顯行山徑。

從「鴨脷洲變形記」分享的照片所見，玉柱山頂已經變成沙地，附近滿佈窄闊不一的山路，就如蜘蛛網般，將山上的植被分割開。不少網民留言，認為政府要管理玉桂山，例如興建一條正正經經的山徑。

玉桂山頂上滿佈小徑，山頂已變成沙地。（Facbook專頁「鴨脷洲變形記」截圖）。

環保團隊綠惜地球一直關注山徑保育，社區協作總監鄭茹蕙表示，長此下去玉桂山會變成沙塵滾滾。她說：「見到植物、草頭一路退化，變成碎片，一路踩落去，座山會慢慢禿，好似山頂的情況。你見到山頂都已禿了，面積都幾大，趨勢會蔓延開去。」

玉桂山上沒有正式行山徑，但有塊由區議會興建的石碑。（顏銘輝攝／資料圖片）

她續說：「小路會愈來愈闊，落雨的時候，水流沖刷，植被會向後退，一格格的植被會縮細。長遠而言，會愈來愈禿，行落去會沙塵滾滾，風一吹，就會刮起沙塵。」她補充，如果玉桂山依然那麼多遊人的話，植被難以天然修復。

在玉桂山頂，區議會設立了警告牌，提示行山人士這條路很難行。（顏銘輝攝／資料圖片）

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玉桂山頂一帶平坦，從這張照片看，滿山都是小徑，因為行山人士不知道那條才是正路，所以人人都行出一條路。鄭茹蕙建議政府興起一條正式的山路，讓大家都清楚怎樣行，增加山徑的承載力，但她擔心有部門會將山徑石屎化。她說：「民政事務處可以參考漁護署的做法，以手作步道的方式興建山徑，融合自然環境的步道，既可以增加承載力，亦可以維持到自然景色。」

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她不建議鋪設又直又長的石屎樓級上玉桂山，「因為有些人不鍾意石屎樓級，就會行上旁邊的草坡，結果不會解決到問題，政府部門需要好好規劃。」玉桂山不屬於郊野公園，並非由漁護署管理。

鄭茹蕙建議政府在玉桂山上興建正式行山徑，但她認為不應建石屎路，最好建手作步道。（梁鵬威攝／資料圖片）

鄭茹蕙感嘆：「希望大家看到這張相後，可以想一想自己的腳步怎樣影響到大自然。」她建議行山人士不要再在山上開闢小路，盡量使用現在主路。她說：「有留言話『路係人行出嚟』，人少當然可以，但現實情況是，很多人去到一個很細的地方行，情況是完全不同。每個人的一小步加起來，會帶來有很大影響，在這些熱門的地方，希望大家自律。」

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