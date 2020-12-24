【西甲】巴塞隆拿會長候選人瘋狂政綱　若當選或需暫別魯營3年

巴塞隆拿會長選舉進行在即，其中一名候選人Agusti Benedito近日突然建議起新球場，如果當選，球隊將要暫別魯營3年。

Benedito提議在魯營原址建新球場，更指這個計劃會比現時進行的「Espai Barca」翻新魯營計劃成本更低。「Espai Barca」2018年獲批，容納人數由現時99354人座位增加到100500人，但因新冠肺炎而停工。

曾為前會長拿樸達任內董事會成員的Benedito，指手頭上有兩個方案，原址重建或在訓練基地附近起新球場，只要1月選舉當選，上任就會發起公投，讓會員決定應進行哪一個方案。

巴塞隆拿將於下個月選會長。（Getty Images）

如果拆除魯營重建，巴塞將要暫時搬到加泰隆尼亞第二大球場Estadi Olímpic Lluís Companys，Benedito預計有可能要在這個巴塞隆拿市西南部的球場作賽3年。這名56歲企業家又指無論哪個方案，計畫不會多於9億歐元，並會以出售球場命名權25年去支付建築費。

巴塞隆拿會長選舉人都有不少提議，美斯前程亦是議題之一。（Getty Images）

過去由於巴塞舊球場勒哥爾特（Camp de Les Corts）無法再擴建，巴塞隆拿決定起新球場，魯營於1954動工，1957年9月正式啟用，耗資17.3億歐元。球場兩度翻新，1986年歐洲盃（即現時歐聯）8強對祖雲達斯創下12萬人入座紀錄。

Benedito表示如果當選，將會讓會員公投是否於拆除魯營起新球場。（Getty Images）

魯營及球場邊的巴塞隆拿博物館，可謂球會收入一大來源，單是博物館的收入去年就高達5800萬歐元。不過目前由於疫情影響，魯營及博物館都要關閉，無論是球場Tour、博物館及專門店都暫時停業，無疑對巴塞隆拿有極大打擊。

基沙文世紀Miss一睇再睇：

英超第14輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超第15輪直播賽程（按圖放大）：