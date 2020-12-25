【法甲】麥巴比發文感謝杜慈　傳舊將普捷天奴即將接掌PSG

杜慈失去了一切，麥巴比證實了這個消息。 外地媒體在平安夜報道，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）解僱主帥杜慈。雖然球隊一直未公布，但主將之一麥巴比在社交媒體向杜慈致謝，並發表感受，證實消息。而外媒指下任主帥已經整裝待發，只待處理好文件。這人不是誰人，正是過去一年「候任教練」大熱門普捷天奴。

麥巴比在IG 發布度聖誕的照片，其IG Story則上載一張與杜慈擁抱的照片，留言感謝他：「可惜，這是足球世界的定律。大家都不會忘記你在這裏的時光，你為球會歷史寫下美妙的部分。多謝你，教練。」他同時提及3名杜慈教練團成員的IG帳戶，亦獲得回應。

麥巴比在度佳節之中，上載照片向杜慈表示尊敬。（IG@k.mbappe）

杜慈於2018年5月上任PSG主帥，其時麥巴比以借將身分助球隊奪得法甲。他於7月成為杜慈上任後第一宗大收購。貴為世界盃得主，麥巴比過去兩季轉會傳聞不絕，但在杜慈麾下保持好表現，繼續成長，連奪兩屆法甲，更在去季成就本土三冠王。然而，卡塔爾資金大灑金錢下，PSG稱霸法國僅屬「基本」，歐洲才是終極目標。可惜，他們在去季歐聯功虧一簣，決賽憾負拜仁慕尼黑。

【法甲】PSG解僱教練杜慈 日前批球會急解畫 大勝仍落鑊

麥巴比向主帥杜慈及團隊致謝（路透社）

杜慈早前延長合約，可惜未能完成。（路透社）

PSG開季欠佳，現時排法甲第3。杜慈近期在訪問中言論觸怒管理層，縱使領軍在平安夜大勝斯特拉斯堡，賽後又解畫補鑊，仍難逃落鑊命運。不過，英媒《BBC》指PSG管理層早有決定解僱杜慈，洽談舊將普捷天奴接掌一事，更在兩星期前已開始。而不少球員已獲告知普捷天奴將會上任。

普捷天奴在2001-03年效力PSG超過兩季，為球隊奪得2001圖圖盃（Twitter）

普捷天奴於去年11月中被熱刺解僱，一直未有新職，於是成為各大豪門傳聞換帥時的大熱人選。曼聯、祖雲達斯、巴塞隆拿都曾與他扯上關係，但他曾在訪問中指僅收到摩納哥的邀請，並已拒絕。若然成事，普捷天奴能否管理好PSG更衣室平衡，與兩大巨星尼馬及麥巴比和平共存，同時回應富豪班主的期望，衝擊歐聯，將是焦點所在。

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