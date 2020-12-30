【英超】阿仙奴贏白禮頓兩連勝反彈　奧巴美揚斯人獨憔悴

「勝利就是最好的良藥，現在的世界完全不同了！」阿仙奴領隊阿迪達鬆一口氣。他帶領球隊昨晚作客白禮頓，靠拿卡錫迪後備入替建功，取得兩連勝，暫時升上第13位。 有人歡喜有人愁，今場重返正選的奧巴美揚表現低迷，遭受抨擊，名宿迪臣認為阿迪達應該繼續收起奧巴美揚，讓他休息多點。

【周中英超快車賽果（按圖放大）】

+ 2 + 2 + 2

阿仙奴上輪主場以3：1擊敗車路士，到當地時間昨晚（12月29日），他們作客白禮頓，主將奧巴美揚重返正選，而上場對車路士有入波的拿卡錫迪就先做後備。上半場，白禮頓佔較多攻勢，有8次埋門，但僅得1次中目標，相反阿仙奴就只得1次不中目標的埋門，格列沙加在28分鐘主射罰球高出。

在阿仙奴一眾進攻球員當中，翼鋒布卡約沙卡算是表現最搶鏡，3次傳出威脅傳球，還有2次成功盤扭過人。50分鐘，沙卡在左路高速落底傳中，奧巴美揚搶前柱第一時間射門，但被擋出，這是他今場唯一一腳中目標攻門。奧巴美揚雖然上場休息，但今場表現未見有活力，跑動欠積極，亦浪費射門。

沙卡今場很有威脅，但末段因傷退下火線。（路透社）

66分鐘，阿仙奴終於破僵局，來自沙卡的策動，他在右路快放，橫傳中路禁區邊的拿卡錫迪，這名法國射手一控一射，後備落場馬上取得入球，連續3場比賽都有入波，腳風甚順。最後，阿仙奴靠拿卡錫迪一箭定江山，作客以1：0險勝白禮頓，取得兩連勝。

【拿卡錫迪66分鐘入場，即取得入球】

+ 2 + 2 + 2

在今月中不敵愛華頓後，阿仙奴踢完14場，只比降班區高4分，但如今兩連勝後，16戰得20分，暫時反彈至第13位。

領隊阿迪達賽後鬆口氣，他說：「在這段時間，我們清楚多麼需要贏波。你要贏波去重振信心，現在我們兩連勝了，我覺得大家的心情都好轉。勝利就是最好的良藥，現在的世界完全不同了！完全是兩個故事！看來情況大有改善，我們現在需要穩定性，盡力贏更多的比賽。」

阿迪達表示兩連勝重振士氣，贏波就是解決困境的最好方法。（路透社）

奧巴美揚今場復出踢正選，但表現未如理想。（路透社）

阿仙奴贏波，但奧巴美揚斯人獨憔悴，雖然他今場踢足90分鐘，但表現遭球迷抨擊。名宿迪臣認為奧巴美揚現時更適合做後備，他說：「做後備時，你學得到及看得到的，有時會比上陣踢波多。奧巴美揚明顯是一位優秀的球員，我們亦需要他的入球。不過，或者是時候讓他坐下來，看看自己的球隊。」奧巴美揚上季攻入22個英超入球，但今季表現下滑，14場聯賽僅入3球。