【英超】曼聯萬眾一心衝擊榜首　拜利關鍵封阻將帥齊讚好

英超「聖誕快車」來到終站，曼聯在主場以2：1力克阿士東維拉，以一場勝仗慶祝「埋站」及2021年的來臨。紅魔鬼與榜首的利物浦同得33分，眾將當然高興，更擁作一團慶祝，十分和諧。 維拉隊長基亞利殊與曼聯多次傳出「緋聞」，完場後蘇斯克查向基亞利殊露出「謎之微笑」，難道即將傳出好消息？

曼聯今季在奧脫福慘敗予熱刺腳下後，知恥近乎勇，立即反底亦得，「得咗」，隨後12場聯賽僅不敵阿仙奴一場，拿下9勝3和的佳績，聯賽榜不經不覺爬上次席，僅次於宿敵利物浦。

曼聯今仗面對「強隊剋星」阿士東維拉，中場大將普巴交足貨，一球策動，一球博12碼，紅魔鬼憑馬迪爾及般奴費南迪斯各建一功，在奧脫福球場以2：1力克維拉，全取3分，以33分追平利物浦。

普巴獲判爭議12碼 曼聯險勝維拉不敗完成聖誕快車

曼聯以2：1力克阿士東維拉，與榜首的利物浦同分。（路透社）

+ 5 + 5 + 5

維拉補時階段仍有機會追平，最後一擊基倫戴維斯在12碼點附近補射，取代連迪路夫的中堅拜利準繩落腳成功封走對方的射門，協助球隊力保勝果。球證哨子聲一吹後，曼聯眾將對勝仗當然高興，包括般奴﹑普巴及費特等圍着拜利，般奴更出手搔癢「攻擊」拜利，可見他們的感情要好。

拜利頂替受傷的連迪路夫擔任正選，表現亮眼。（路透社）

曼聯主帥蘇斯克查賽後同樣盛讚拜利的表現，指他成功克服傷患，並在今仗顯出自己的重要性，「他（拜利）絕對值得被隊友的祝賀，他經歷傷患後，大家也希望看到他在場上得到成功，他在今仗證明自己在隊中有多重要。」「齊心就事成」，蘇帥當然樂見球隊眾志成城的一面，「球隊愈來愈團結，我們在不斷進步，萬眾一心向榜首進發。」

拜利完場前奮不顧身封走對方的射門，助球隊力保勝局。（路透社）

維拉隊長基亞利殊多次與曼聯扯上關係，該名維拉隊長今仗為曼聯防線帶來不少麻煩，並交出一個助攻。蘇斯克查完場後，被捕捉到與基亞利殊有交流，並露出「謎之笑容」，究竟背後有玄機？

上年夏天的轉會窗，基亞利殊被視為曼聯的頭號引援目標，最終只聞梯響，這名維拉隊長選擇與球隊續約。僅僅半年，基亞利殊的身價再提升不少，英國《每日電訊報》估計身價高達1億英鎊，增加曼聯引入基亞利殊的難度。

賽後蘇斯克查對基亞利殊的笑容，使外界有不少遐想。（路透社）

維拉眾將社交網站發功

另外，普巴今仗博得爭議性的12碼，犯規的杜格拉斯雷斯賽後在社交網站呼冤，直言重看犯規的片段時，假若VAR介入的話，這個12碼便不會吹罰，可惜如今事與願違。維拉鋼門馬天尼斯稱普巴自己踢跌自己，這是今仗的精華所在。

維拉主帥甸恩史密夫賽後同樣質疑，為何球證奧利華未有翻查VAR，「事發當刻我也認為是犯規，但當我賽後重播時，發現普巴自己絆倒自己，為何球證不翻查VAR？當刻雷斯與普巴的距離太近，我認為VAR需要介入事件。」

英超第17輪直播賽程（按圖放大）：