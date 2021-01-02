【法甲】普捷天奴正式接掌PSG　與阿里艾歷臣隨時故劍重逢

巴黎聖日耳門早前解僱杜慈，及後即傳出前熱刺領隊普捷天奴即將返回舊球會執教，如今終有眉目，法國記者拍攝到「肥普」現身PSG基地門外，PSG官方宣布普捷天奴正式上任主帥一職。

法甲班霸巴黎聖日耳門把握法甲兩星期的假期整頓球隊。聖誕節前夕，有指會方向杜慈「送大禮」，解僱該名47歲德國籍領隊，PSG於上月29日證實消息。

麥巴比發文感謝杜慈 傳舊將普捷天奴即將接掌PSG

PSG領隊一職懸空，外界盛傳巴黎舊將、前熱刺領隊普捷天奴是大熱接任人，並指部分球員已知道普帥即將上任。消息滿天飛，有圖有真相，法國傳媒《RMC Sport》Loïc Tanzi影到一張普捷天奴現身巴黎聖日耳門總部外的照片，另一片段影到「肥普」步入總部前，他換上PSG主色調的口罩。

普捷天奴現身於巴黎聖日耳門總部外。（Twitter截圖）

巴黎聖日耳門及後公布，普捷天奴正式上任，雙方簽下一紙一年半的合約，並有延長一年的選項。結束14個月的失業期的普帥表示，十分期待與陣中高質球員合作：「巴黎聖日耳門在我心中有一個特別的位置，如今換個身份再效力球隊，這是我的榮幸，我十分期待與隊中的頂級球員合作，這支球隊擁有強大的潛力，我希望帶領球隊取得佳績。」

普捷天奴與PSG簽下一年半合約。（PSG Twitter截圖）

普捷天奴正式上任，除了PSG球迷高興，相信不少普帥的失意舊部亦同樣高興，事關自傳出普捷天奴執教PSG後，包括迪利阿里及基斯甸艾歷臣等，亦盛傳在巴黎與「肥普」故劍重逢，如今「官已宣」，相信球會在轉會市場將有動作。

盛傳與普帥巴黎重逢的舊部：

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