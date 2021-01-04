【英超】車路士華拿入球荒信心盡失頭頭碰着黑　林柏特信任未減

「也許衰開有條路」，車路士前鋒迪姆華拿繼續啞火，延續9場入球荒。華拿無波入，「唔通連個天都唔鐘意佢」，該名德國前鋒開角球都「中伏」，連名宿連尼加亦轉發此片段。

車路士今輪在史丹福橋出戰，迎戰受肺炎所困的曼城，對手開賽前有6名球員確診，或多或少對曼城戰力有影響，車路士當然希望乘虛而入，「偷雞」不成，更被曼城技術性擊倒，結果以1：3落敗，近6場聯賽4場落敗。

曼城陣容不整照破車路士 半場16分鐘內連轟3球奠勝

今仗擔正的菲爾科頓一傳一射，助曼城3：1擊敗車路士。（路透社）

英超第17輪戰果（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

去年夏天以4800萬鎊加盟的迪姆華拿，近期表現繼續低沉，英超近8場賽事無進賬，對上一次入球已經是去年11月初，今仗開賽初段在禁區內疑似12碼未有吹罰，全場僅錄得一腳不中目標的射門。

「人衰行路打倒褪」，除了華拿的射門鞋不知在何方外，更頭頭碰着黑，連開短角球竟然都「中伏」。華拿在下半場末段開出短角球後，似乎踢中角球旗，傳球後隨即蹲下受傷，旁證見狀亦上前問候，及後無大礙繼續作賽，名宿連尼加亦不忘「抽水」，社交網站轉發這片段，並配上「當你諸事不順的時候」。

華拿踢中角球旗後無大礙如常作賽。（路透社）

華拿連開角球也會受傷片段：

Timo Werner can’t even take a corner kick 😭😭 pic.twitter.com/w1kfdUtSTE — RiZzy🔴 (@RiZzyUTD) January 3, 2021

車路士不敵阿仙奴一仗中，林柏特亦在賽後狠批華拿，指他在有球或無球的情況下，同樣未能交出一定的貢獻。

車路士慘負阿仙奴 林柏特公開批4800萬先生無作為

即使華拿狀態低沉，大戰當前，林柏特依然投華拿信任一票，「林伯」賽前稱華拿今仗上陣是戰術安排，「華拿絕對勝任中鋒位置，過往因球隊傷兵問題，華拿需要改踢其他位置，我一直視他是前鋒的首號人選。曼城打法是控球在腳，在密集中尋找空間，是適合華拿的賽事。」

林柏特認定迪姆華拿是前線的重要人選。（路透社）

華拿入球荒未了，究竟車路士陣中有沒有其他選擇？譚美阿巴謙及基奧特今仗「得個坐字」，林柏特調動亦沒有派出兩名箭頭，反而換入赫臣奧杜爾增強攻力，可見林柏特並不重用譚美阿巴謙及基奧特。

這兩名前鋒過往有實證支持，今仗前5場聯賽僅得1勝1和3負，合共攻入6球，阿巴謙與基奧特合力炮製5個入球，但唯獨是得不到林柏特的歡心。

大戰當前，譚美阿巴謙及基奧特得不到林柏特的歡心，二人今仗坐足全場。（資料圖片／Getty Images）

車路士猶如承接了阿仙奴的頹勢，6仗僅得4分，賽後當然被問及是否感到帥位有壓力，林柏特直指他早已料到今季並不易過，要清楚自己球隊的位置。林柏特更諷刺傳媒不斷「加鹽加醋」，「一個月前戰績好時，外界又說我將簽新合約；當近期4場落敗後，又立即說完全不同的說話。我只可以說，壓力一直都存在，亦總有一些難關，我會繼續努力。」