德國世界盃冠軍中場收埋絕版珍藏品　大曬151張初代寵物小精靈卡

《寵物小精靈》風靡全球超過20年，出了一代又一代近900隻精靈，但最深入民心的，還是初代的151隻，由奇異種子、奇異草……數到超夢夢及夢夢。為德國在2014年贏得世界盃的功臣基拉馬（Christoph Kramer）原來是寵物小精靈的粉絲，收藏了初代151張寵物小精靈卡！在拍賣網站，這些遊戲卡動輒每張被炒到幾百港元，基拉馬這份藏品不但充滿回憶，而且可能價值不菲。

效力慕遜加柏的29歲德國中場基拉馬，在社交網站分享他的珍藏！他將初代151隻寵物小精靈的遊戲卡，按編號次序排在桌上，十分壯觀。由左上角的奇異種子、奇異草、奇異花、小火龍、火恐龍、噴火龍……數到最右下角的迷你龍、哈克龍、啟暴龍、超夢夢及夢夢。見到這些遊戲卡，相信勾起很多寵物小精靈迷的回憶，你小時候有沒有儲過？

【基拉馬分享151張寵物小精靈卡】

基拉馬除了留言「要把他們全部捉到」外，還留了「90年代孩子」及「回到小學時代」的標籤，相信這些遊戲卡是他唸小學時所儲的。基拉馬平時將所有遊戲卡放在卡片簿入面，好好收藏。

在拍賣網站上搜尋寵物小精靈卡，有賣家放售全套151張初代寵物小精靈卡，售價超過3萬港元。

有賣家放售全套151張初代寵物小精靈卡，開價逾3萬港元。（網上截圖）

【一起回味151張初代寵物小精靈卡】