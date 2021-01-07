【巴甲】丹尼爾回流兩年成功轉型　37歲變聖保羅中場指揮官

巴西球星丹尼爾（Dani Alves）2019年從歐洲回流巴西，加盟巴甲勁旅聖保羅，今季更領軍高踞榜首，有望13年後重奪聯賽冠軍。 37歲的丹尼爾不再出任右閘，轉型踢中場「冇問題」，更是現時巴甲表現最佳中場之一。

丹尼爾2019年離開巴黎聖日耳門，回到巴西加盟自小就支持的聖保羅，完成效力愛隊的夢想。教頭迪尼斯（Fernando Diniz）決定改造這名右閘，將機動力隨年紀下降的丹尼爾移往中場，一季後看來丹尼爾已經完全適應新位置。

這名聖保羅「10號仔」今季帶領球隊殺上巴甲第一，暫時28輪以56分排第一，領先次席、少打一場的明尼路7分。聖保羅現時為巴甲入球最多球隊，丹尼爾在這方面貢獻不少。

丹尼爾回流巴西未見跌Watt。（Getty Images）

丹尼爾加盟聖保羅後轉型中場反而闖出一片天。（Getty Images）

數據庫SofaScore記錄，丹尼爾現時於聯賽傳球成功率高達88%，場均傳球成功次數為巴甲第一，場均關鍵傳送達2.3次排第4。據SofaScore的計算，丹尼爾為今季巴甲球員評分中排第5，為球隊最高分球員。

丹尼爾今季覆蓋範圍廣泛令人震驚。（網上圖片）

丹尼爾的活動範圍未因轉型及年紀而減少，「覆蓋率」反而變得更大，Heat map可見丹尼爾足跡可算是踏遍全場，據統計，他今季已有13場全場觸球次數達130次或以上。

有球迷剪輯了丹尼爾的表現，可見這名巴西前國腳仍「大把貨賣」，經常交出致命傳送，防守功力亦未有衰退，既是聖保羅中場的指揮官亦是發電機。

丹尼爾「球王片」：

丹尼爾為巴甲今季最佳球員之一。（Getty Images）

於巴希亞出道的丹尼爾，球員生涯贏得大量錦標，至今贏得41項冠軍，當中2008至16年效力巴塞期間，奪得23項冠軍，為其生涯最成功球會。丹尼爾在這8年間，助「地上最強」奪得6次西甲冠軍、3次歐聯及3次世界冠軍球會盃等錦標。

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