01山記｜大帽山頂「小冰林」從何而來？疑偶然因素配合天氣現奇景

連日氣溫寒冷，大帽山頂的溫度長期在冰點徘徊，雖然今早稍微回暖，天色放晴，但在大帽山仍然見到溪澗及植物結冰。日出後，部分植物枝葉上的冰都未完全溶解，形成一片「小冰林」，而溪澗的石下仍有小冰柱。

昨日大帽山頂的氣溫長期處於冰點以下，今日凌晨曾降至攝氏-1度以下，清晨氣溫略升，記者在早上9時登山，山上氣溫約攝氏3度。這日雲層較高，能見度高，可以看到青山、機場、長洲及深圳等地景色。天色放晴下，感覺比想像中和暖。

【今日大帽山的能見度高，視野遼闊】

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由荃錦坳起步，沿大帽山道往上走，這天沒有塞車，上落山的車輛不算多，但遇到不少穿上厚衣的行山人士落山，有的頭上還戴住頭燈。行到上超過700米高的閘口，望一望溫度計，約攝氏3度，比想像中高，相信看到結霜的機會很微。

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

行多一會有驚喜，見到幾名行山客圍住路邊一條小溪澗拍照。靠近一望，原來溪澗下的石塊結了幾條小冰柱，像鐘乳石般懸垂在石下。雖然冰柱不多，也沒有令人「嘩」一聲的感覺，但總算看到一點冰。

【路旁小溪有冰柱】

繼續往上行，有位山友可能見我帶住相機，就主動行過來跟我說，山頂的小屋後有冰看。記者半信半疑，那位山友更拿出手機來，展示多張植物枝葉結冰的照片，真是有圖有真相！

謝過那山友後，士氣大振，趕緊加快步速，因為氣溫已在冰點以上，加上太陽高掛，不知山上的冰還可以支持多久。沿馬路走，上到小屋的位置，行上石階，繞過小屋，再沿屋後的崎嶇小徑行上一點，左右是高度及胸的密林，但仍不見植物表面結冰的跡象。難道已經全部溶了？

只有中間一片植被表面有冰，大部分都沒有結冰。（顏銘輝攝）

【大帽山頂「小冰林」】

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突然間，聽到前方有人聲，抬頭望，竟然有一片大約10米乘10米的植物結冰了，幾名山友正在拍照。這片表面結冰的樹叢頗為壯觀，真的令人不禁「嘩」一聲，就像一片「小冰林」。放眼望去，枝葉被冰包裹，表面閃閃生輝，陽光下，就像一簇簇水晶。隨陽光照射及溫度回暖，冰漸溶化，掉在地上。

上來的拍照的行山人士愈來愈多，最多的時候有十多人圍住這條「小冰林」拍照。聽到有人說，他們見到網上有人分享了這個位置，所以趕來看看。其實這個位置在斜坡上，正常行大帽山是不會上去的；而且只有狹窄泥徑，路面有點滑，凹凸不平，中間還有條排水渠，所以拍照時要很小心。

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【更多大帽山頂「小冰林」】

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興奮過後，開始疑惑。令人奇怪的是，那麼多植物結冰，有的冰還幾厚，如同冰條，除了天氣寒冷外，還要有很多水才做到，但那兒位置接近山頂，附近沒有溪澗，而且近期沒有下雨，濕度亦低。更加奇怪的是，就在一堆完全沒有結冰的植被中，竟然有片的植物「寧寧舍舍」被冰封。

山友們一起研究，發現附近一帶地面特別濕滑，有條疑似水管經過，估計可能晚間突然水壓增加，水管漏水，有水噴灑出來，水珠停留在植物的枝葉表面，配合低於冰點的溫度，令到這片植物結冰。

山友們估計，有水管漏水噴灑，加上半夜天氣寒冷，才令到這片「小冰林」出現。（顏銘輝攝）

一株「冰草」被插在牛糞上。請大家不要採摘山上植物。（顏銘輝攝）

換言之，這片植物結冰可能是偶然。再者，大帽山長期處冰點下的情況也不多，好像今日日間已經回升至4到5度，所以大家不用蜂擁到這個地方打卡。

水管突然的漏水噴發，遇上持續嚴寒的氣溫，加上有人發現到，還有個人突然主動跟我說，真的是多個巧合，才能令我看到這個景色，真的是緣分。