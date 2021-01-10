德甲｜苦等358天　贏波終歸史浩克　美國19歲新世代入三球做英雄

紀錄，並非隊隊想破。老牌球會史浩克04跨季已錄得30場德甲不勝，如果今仗未能擊敗賀芬咸，便追平德國頂級聯賽史上最長不勝紀錄。 還好美國19歲小將賀柏挺身而出做史浩克英雄，今仗取得首個德甲入球，更連中三元，協助史浩克以4球大勝，終止近一年的聯賽不勝紀錄。

德國老牌球會史浩克每場聯賽也在改寫「紀錄」——球會史上最長的聯賽不勝紀錄。

去季聯賽，史浩克下半季16場不勝，「難道沒勝仗太耐，感覺都追不回來」，新球季至今仍然只求打開勝利之門，可惜未盡人意，14輪賽事僅賽和5仗，其餘全數落敗，以5分在聯賽榜敬陪末席，不勝走勢更不經不覺累積至30場。

史浩克對上一場勝仗已是去年的1月17日，聯賽不勝即將踏入一周年，不光彩的「德國頂級聯賽最長不勝紀錄」正等着他們，只要今輪無法主場擊敗賀芬咸，便可追平1965/66球季由達斯曼尼亞柏林（SV Tasmania Berlin）保持的連續31場聯賽不勝紀錄。

史浩克陷財困亂局 跨季29場不勝 2021隨時迎接恥辱紀錄

史浩克04的表現繼續沒有起色，不經不覺已累積跨季30場不勝。（Getty Images）

史浩克不勝中吞過的慘敗：

由阿仙奴以借將身份回歸母會史浩克的哥拉辛拿斯（Sead Kolasinac），今仗正選登場。史浩克戰至完半場前，左路一次攻勢，夏列特（Amine Harit）直線傳給小將賀柏（Matthew Hoppe），該名年僅19歲的美國球員面對出迎封位的門將，瀟灑地挑射破網，攻入德甲首個入球，協勝史浩克04領先一球進入更衣室。

美國小將賀柏建功，為史浩克先開紀錄。（路透社）

領先一球，相當危險，史浩克換邊後再由夏列特及賀柏炮製入球，過程複製首球，同樣來自夏列特的直線撕破對手防線，賀柏今次單刀扣過門將射入空門，57分鐘拉開比數至兩球。

小將賀柏及時挺身而出，今仗連中三元助史浩克打破不勝紀錄。（路透社）

好事接二連三，同樣是夏列特與賀柏，該名美國小將63分鐘再建一功，首度在德甲入球外，並一口氣連入3球。

夏列特三度造就賀柏後，今次終於輪到他做主角，80分鐘錦上添花，結果以4球淨勝賀芬咸，相隔近一年後，再度在德甲嘗到勝利的滋味。