【英超】球證奧利華認對利物浦錯判　自爆是一隊球迷曾作客打氣

英超球證礙於身份，場外通常低調行事，不過名哨之一的奧利華（Michael Oliver）近日接受英國《每日郵報》訪問，就大談場內場外各種事件。 當中最受注目的，是奧利華談及自己執法去年10月利物浦作客愛華頓一戰，當中整個裁判團隊犯下的嚴重錯誤——未有向比克福特出示紅牌。

現年35歲的奧利華在英超裁判當中雖算相當年輕，但已是第11季在英超執法，經驗豐富。他在專訪中坦言自己是紐卡素球迷，上季曾以球迷身份，隨「喜鵲」到作客賽事打氣，深明球迷心態。他打趣道：「總之，若判決不利紐卡素，就一定是壞判決……球迷總會覺得自己愛隊不會有錯，若然輸波，一定是其他原因導致，所以我也可以理性看待球迷的意見。」

球證各有自己愛隊相當平常，但必需按例申報、避免利益衝突，奧利華是紐卡素球迷，除了不可執法紐卡素參與的賽事，也不可執法死敵新特蘭的球賽，他又透露，倘紐卡素需護級，他也不可執法所有與護級形勢有關的賽事。

奧利華已是第11季在英超執法。（Getty Images）

奧利華也提到，3年前在歐聯8強次回合，主吹一場皇家馬德里對祖雲達斯的賽事，他在補時最後一刻，正確地判了一球十二碼予皇馬，最終皇馬憑這一球總比數4：3晉級。在該仗後，奧利華與同樣是球證的太太Lucy就不斷遭意大利球迷滋擾，除了網上的言語欺凌和死亡恐嚇，更有人透過他們居所大門的郵件口破口大罵。

自述今季最大誤判過程：當時應該出示紅牌

令人意外的是，奧利華在訪問中講及今季英超其中一次最具爭議的執法——利物浦在10月作客愛華頓，「拖肥糖」門將比克福特出迎時對雲迪積克的剷截，未有遭當時身為主裁判的奧利華出示紅牌，即使翻看VAR後，奧利華亦沒有表示。

相隔近3個月後，奧利華卻直認當時沒有向比克福特出示紅牌是一大錯誤，他亦透過《每日郵報》解釋這誤判的整個過程：（按圖進入）

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雖然誤判過程中牽涉VAR，但奧利華仍認為VAR是「有好過無」：「若我們現在取消VAR，球迷又會開始說，若有VAR這一定是十二碼什麼的。」講及「腋毛越位」等爭議，他則道：「越位就是越位，曾有人提及可將準則放寬到越位10厘米才是越位，但屆時又會出現越位11厘米的爭議了。」

他坦言，VAR雖是科技，但最終仍是裁判主觀判決，每人都有不同意見：「我不知道怎樣才能滿足所有人，一切仍是主觀決定、仍是某人的意見，即使當場做了判決、再有VAR即時翻看，但到每周比賽後裁判們開會時，再翻看影片，很多時我們都有意見分歧，若有16個人開會，意見通常都是8：8、９：7、10：6。」