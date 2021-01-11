【英足總盃】英乙卡維尼爆冷淘汰列斯聯　賽事以外的兩個感人故事

英格蘭足總盃第3圈最大冷門，列斯聯遇上滑鐵盧，遭英乙的卡維尼踢出局。大局已定時，該支「丁組仔」完場前竟然有神奇調動，換入電視節目主持人馬克胡禮，究竟是真心踢波還是節目的一部分？ 另外，為卡維尼打開紀錄的沙路拿，取得生涯首個一隊入球，賽後忍不住流下男兒淚，這個入球對他別具意義。

由名帥比爾沙帶領的列斯聯，在英格蘭足總盃第3圈作客英乙的卡維尼（Crawley Town），以為是一場輕鬆的勝仗，豈料遭遇滑鐵盧，3球不敵卡維尼出局，與西布朗命運相同，一同不敵低組別的球隊出局。

足總盃今輪最大冷門，必定是英乙的卡維尼主場3球擊敗列斯聯。（路透社）

英格蘭足總盃第3圈焦點戰果：

前熱刺小將放下足球 年屆33歲職業賽首度登場

暫時英乙排第6位的卡維尼踢出驚喜，爆冷淘汰列斯聯外，今仗亦有不少看點，包括他們的換人調動，完場前換入30號球衣的馬克胡禮（Mark Wright），該名33歲的球員原來甚有來頭，他的另一身份正是英國電視及電台節目主持人。卡維尼最後階段作出此調動，不禁令人懷疑球隊是否有其他原因，背後意義當然只會他們知曉，但馬克胡禮並非單單是一個主持人。

司職左閘的馬克胡禮今仗末段入替，職業賽首度亮相。（路透社）

+ 4 + 4 + 4

馬克胡禮在2010年出演真人騷《The Only Way is Essex》而走紅，及後逐漸在電視圈打出名堂，原來胡禮進入電視圈前，他曾經是韋斯咸﹑阿仙奴及熱刺的青年軍，卻在18歲被熱刺棄用，由天堂跌落地獄，他曾在訪問中提及該日是他人生中最後黑暗的一天，胡禮隨後轉戰多支低組別球會，嘗試多年後依然未能覓得落腳處，決定另覓出路，結果在電視圈出人頭地。

即使馬克胡禮「騷接騷」，他的足球夢仍然不死，「君子報仇，十年未晚」，胡禮與足球這個「仇」，相隔10年終於成功復仇。胡禮在上月以非合約形式加盟卡維尼，他並非球隊的「吉祥物」，他在落實加盟已跟操兩個月，今仗以後備身份入替，是他足球生涯的一隊地標戰，一圓他多年的心願。

馬克胡禮毅然離開足球，在影視圈出人頭地。（資料圖片／Getty Images）

前熱刺明日之星經歷生死 攻入一隊首球感動哽咽

馬克胡禮放下足球一段時間後，重操故業處子登場，叫人動容，另一名卡維尼的球員亦是「有故事的人」。為卡維尼打開紀錄的沙路拿（Nick Tsaroulla），今仗是他足球生涯的里程碑，這個入球是他首個一球「士哥」，賽後訪問是感觸良多，眼泛淚光，「這是一條既長又困難的路，過去幾年的日子並不易過，如今終於苦盡甘來，這是一個意義非常重大的入球。」

沙路拿為卡維尼打開紀錄，亦是一隊生涯的首個入球。（路透社）

現年21歲的沙路拿，無獨有偶與馬克胡禮一樣，曾經是熱刺的青年軍，早年的發展不錯，曾是「明日之星」，有望拾級而上升上一隊，可惜天意弄人，2017年遇上一場車禍改寫他的命運，需要好好休養，大大影響他的進度，結果熱刺不近人情地與他解約。

沙路拿在2017/18球季暫時離開足球休養，在2019年與賓福特青年軍簽下一年合約，最終他未能升上一隊，及後與卡維尼簽下首張職業合約。沙路拿經歷生死後，今仗終在足總盃賽場取得首個入球，難怪他在賽後如此感性。

沙路拿當年曾經是熱刺的明日之星，可惜一場車禍扭轉他的命運。（資料圖片／Getty Images）

"It's been a long, hard road for me."



And what a day it is for Nick Tsaroulla and Crawley 🙌



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