【英超】普巴凌空抽射破般尼　曼聯「雙紅會」前上榜首

曼聯在當地時間周二晚的英超，作客以1：0擊敗般尼。在71分鐘，普巴在禁區邊接應拉舒福特的傳中，第一時間「窩利」抽入，為曼聯奠定勝局。在「雙紅會」前，曼聯以3分壓過利物浦，升上聯賽榜首。

曼聯今場有卡雲尼停賽後復出，與拉舒福特、安東尼馬迪爾及般奴費南迪斯攻堅，保羅普巴亦正選登場。曼聯今場採取主動，17分鐘先有費南迪斯接應勞基梳爾的傳中射門但被般尼門將尼克普比接實。25分鐘，馬迪爾帶波推入禁區，但他射斜。

周二晚3場英超賽果（按圖放大）：

在29分鐘，出現了一個爭議性判決。梳爾先在後場鏟跌了貝治古蒙臣，之後曼聯策動反擊，羅比巴迪踢跌了有機會單刀的卡雲尼。VAR翻看這兩次犯規，還叫了球證到場邊看慢鏡，花了超過4分鐘後，球證向梳爾出示黃牌，而羅比巴迪則沒有牌。評述員列納認為梳爾的動作非常危險，應該紅牌被逐，而另一評述員加利尼維利亦指梳爾很幸運。

梳爾這個犯規被罰黃牌。（網上片段截圖）

37分鐘，梳爾送出傳中，哈利馬古尼遠柱頭槌頂入，但球證吹罰，指他壓住對方，犯規在先，入球無效。完半場前，馬迪爾施展遠射，亦被普比撲出，曼聯半場與般尼互交白卷。

【哈利馬古尼「詐糊」逐格睇】

曼聯這場控制大局，控球佔63%，射門13次，有7次中目標，相反般尼今場沒有任何中目標的埋門。換邊後，卡雲尼及費南迪斯的射門都被普比救到，直至71分鐘，曼聯終於靠一個精彩入球開紀錄。拉舒福特在右路發難，看準中路形勢後傳中，以為皮球飛向禁區邊的無人地帶，但原來普巴在此等候，馬上凌空抽射入網，為客軍領先1：0。

【普巴精彩入球逐格睇】

+ 4 + 4 + 4

最後，曼聯靠普巴這個入球奠勝，以1：0擊敗般尼。普巴今場各方面表現優異，獲選為最佳球員。他是今場觸多最多的球員，完成傳球亦最多，他的成功爭頂、成功解圍及製造機會次數也是最多。

【普巴射門一刻，馬迪爾咁嘅樣】

曼聯擊敗般尼後，17戰得36分，壓過17戰33分的利物浦，升上聯賽榜首；兩隊將於下輪上演「雙紅會」榜首大戰，由利物浦主場。自從費格遜在12/13球季後退休，曼聯首次在踢完17輪聯賽後登上榜首。在「後費格遜時代」，曼聯第一次在球季過了元旦日後佔據聯賽榜首。

普巴入球後與艾歷拜利慶祝。（路透社）

蘇斯克查帶領的曼聯登上榜首。（路透社）

今場的入球功臣普巴賽後說：「（升上榜首是不是很高興？）肯定很高興，今場比賽很難踢，我們知道來到這裏作客並不容易，但我們很想贏波。我們很開心取得3分，但仍有漫長的球季，我們現在要專注起來，直至季尾。」

英超第18輪餘下賽程（按圖放大）