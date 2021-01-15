【高爾夫球】香港一代名將鄧樹泉辭世　哥爾夫球會增設紀念盃悼念

香港高爾夫球一代名將鄧樹泉近日辭世，終年71歲。香港哥爾夫球會宣布，為悼念鄧樹泉，今年起將增設紀念盃。

鄧樹泉在60年代本在香港哥爾夫球會粉嶺球場擔任球僮，但獲職業教練Joe Hardwick悉心栽培下成為助教，更在1970年成為香港職業高爾夫球協會創會成員，他將畢生心血都投放在高爾夫球事業，球員生涯中，他8次代表香港出戰世界賽，亦曾在香港高爾夫球公開賽獲得第5名。

鄧樹泉對香港及中國的高爾夫球發展有極大貢獻。（香港哥爾夫球會提供）

鄧樹泉在港、中兩地高爾夫球界都有崇高地位，他在1984年成立中國首支高爾夫球隊，亦曾出任中國高爾夫球國家隊教練，領軍出戰1986年漢城亞運及1990年北京亞運，其門生眾多，先有黃麗霞和林少茹在1994年廣島亞運奪得女子高球團體賽銅牌，曾奪歐洲高球巡迴賽冠軍的梁文沖，亦尊稱鄧樹泉為「中國高爾夫球界師公」。

香港哥爾夫球會宣布，為紀念鄧樹泉對中港兩地高球界的貢獻，今年起將增設「香港哥爾夫球會鄧樹泉紀念盃」及奬金，頒發予香港職業高爾夫球協會排名賽冠軍。

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