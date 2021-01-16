【法甲】普捷天奴確診新冠肺炎　領PSG奪標慶祝存播毒風險

追追趕趕，高高低低，大巴黎生活的驚險程度，會否叫普帥昏迷？ 普捷天奴在新年接手法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG），上任不過約兩星期，已嘗過甜與苦。日前捧起執教生涯首個錦標，昨日卻確診新冠肺炎，現正隔離。

PSG公布，普捷天奴接受病毒測試呈陽性反應，須立即隔離治療，不能領軍出戰法甲作客昂熱一戰，由熱刺年代已經合作的副手佩雷斯及迪阿斯天奴代勞。

伊卡迪成英雄助PSG奪標 普捷天奴苦等12年首奪冠

前天才領軍出戰法超盃兼贏波，普帥突然傳出壞消息。（路透社）

【法超盃：巴黎聖日耳門2:1馬賽】（按圖放大）

普捷天奴在元旦翌日（2日）接掌杜慈留下的巴黎帥印，首仗領軍作客聖伊天雖打和，但接着兩仗均贏波。前天法國超級盃，他帶領麥巴比、尼馬等球星，以2：1擊敗馬賽而捧盃，執教多年終於首嘗錦標滋味。

歡暢慶祝，距離這麼近，若然病毒此時已潛伏普帥體內，或許大事不妙。（美聯社）

【靠得太近，令人擔心】（按圖放大）

兩天過去，卻驗出確診消息。查看捧盃當天的照片，普帥與不少球員都沒有戴口罩，超越安全社交距離，會否再次令PSG變成「疫區」，值得留意。PSG在去年9月開季時曾有多名主力「中招」，包括尼馬、麥巴比及迪馬利亞。法國為歐洲新冠肺炎疫情最嚴重地區之一，累積個案逾287萬宗，近幾日新增確診個案亦達2.1萬至2.3萬宗。

【英超第19輪賽程】