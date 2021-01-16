羽毛球・泰國賽｜伍家朗連追兩局挫世界第2　周日爭2021年第一冠

香港羽毛球「一哥」伍家朗周六出戰泰國公開賽4強，面對排名高6位的「二哥」周天成，一度陷入苦戰，最終擊敗對手躋身4強，將與印尼球手真庭或丹麥名將安賽龍的勝方爭奪今年第一冠。

港隊因疫情「停擺」近10個月後，派出7名代表再戰國際賽，世界排名第8的伍家朗昨日在8強擊退隊友李卓耀，肩負港隊最後希望，今日面對中華台北的周天成，雙方交手16次，後者握有10勝的上風，不過兩人近期兩次交手（2019法國公開賽、2020大馬大師賽），都由伍家朗取勝。

伍家朗力爭繼去年泰國大師賽封王後，時隔一年再於「福地」奪冠。（資料圖片）

伍家朗陷入苦戰 最多落後11分

首局周天成一度領先3：0，開局慢熱的伍家朗其後以近身球追至2：3 ，以速度佔優的周天成接連取分，加上伍家朗偶有失誤，周天成一口氣連取11分，拉開比數至15：3 。陷入劣勢的伍家朗在中段打出一波7：0攻勢，收窄至5分差距。狀態回穩的伍家朗其後雖力追比數，仍以17：21落後一局。

世界排名第2的周天成與伍家朗曾對戰16次，當中奪得10勝，今場首局初段便成功壓制伍家朗。（GettyImages）

鬥足3局闖決賽 爭2021第一冠

次局，找回比賽節奏的伍家朗與對手打得緊湊，二人互有領先，但手握一局周天成隨即回神，連取9分領先至13：7，再次奪回主導權。伍家朗在危急下穩住陣腳，以扣殺追至14：16，二人其後保持兩分差距，末段伍一口氣連搶4分，奠定21：18勝局，扳回一城。

把比賽帶入第3局決勝局的伍家朗，初段一度被周天成領先8：4，伍在中段連取7分並反超前至11：9，雖然周在末段一度追近至15：19，但伍仍控制大局，咬緊牙關保持領先優勢，最終以21：15 取勝，躋身周日決賽，將與印尼球手真庭與丹麥名將安賽龍的勝方爭奪冠軍。

伍家朗在首局陷入苦戰，連追兩局闖入明日決賽。（資料圖片）

戴資穎在第二局一度落後，戰至「刁時」以23：21取勝。（資料圖片）

戴資穎惡鬥馬蓮爭冠軍

女單方面，中華台北名將戴資穎面對首輪爆冷擊敗印度頭號種子仙杜的丹麥女將米婭（Mia BLICHFELDT），輕鬆以21：8領先一局。雖然次局遭對手頑強抵抗，最終仍以21：8、23：21擊敗對手，周日將和西班牙名將馬蓮爭奪冠軍。

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