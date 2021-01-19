【足球】前皇馬B隊前鋒成職業第一人　以加密貨幣轉投西乙B球會

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-19 20:20

前皇家馬德里B隊前鋒大衛巴拉爾（Ddavid Barral），近日成為了職業足球歷史第一人，以加密貨幣Bitcoin轉投西班牙第3級聯賽西乙B球隊國際馬德里（DUX Internacional de Madrid）。 雖然今次寫下職業球壇轉會史上新一頁，但加密貨幣能否成為新趨勢仍有一定疑問。

國際馬德里日前於網上宣布巴拉爾來投，更寫上：「他成為史上首名以加密貨幣轉會的球員。」這支西乙B球隊感謝新贊助、西班牙加密貨幣投資公司Criptan，「令一切可能變成真實。」

巴拉爾成為首名職業足球世界中以Bitcoin轉會的球員。（網上圖片）

37歲的巴拉爾2002年加入皇馬，04年進升B隊後未能打入星光熠熠的一隊，終於2006年轉投希杭，曾效力利雲特、格蘭納達、卡迪斯、桑坦德等西班牙球會，於西甲上陣221場入46球。

這名射手去年離開日本球隊德島漩渦，回流西班牙加盟西乙B的桑坦德，日前轉會成為了職業足球史上第一名以加密貨幣轉會的球員。事實上，2018年土耳其球員Omer Faruk Kıroğlu已因Bitcoin加盟當地球會Harunustaspor，成為足球史上第一人，當時球會支付他0.0524 Bitcoin加2500新土耳其里拉（約2600港元）簽下他，吸引傳媒注意力。

土耳其球員Omer Faruk Kıroğlu2018年以Bitcoin加盟業餘球隊Harunustaspor。（網上圖片）

巴拉爾今次轉會為職業球會首度使用加密貨幣於轉會上，只是贊助商的宣傳技倆，桑坦德及國際馬德里亦未有宣布確實轉會費，未免惹起球員確實身價的質疑。

現時Bitcoin獲得多國家或組織如歐盟認可為合法貨幣，但亦有國家仍只當它為虛擬商品，加上市場波動的問題，要真正廣泛使用Bitcoin在交易上，相信仍是困難重重。

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