羽毛球・泰國賽｜傷癒兩戰皆敗予同一對手　張雁宜指體能仍未恢復

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-01-19 22:42

香港羽毛球女單代表張雁宜周二（19日）壓軸出戰泰國賽第2站32強賽事，與港產加拿大籍球手李文珊（Michelle Li）鬥足3局後惜敗，兩站均敗予該球手並首圈止步，今季未能打開勝門。

世界排名第30的港隊「一姐」張雁宜，上一站在32強遭今場對手李文珊淘汰出局，今日首局初段一度取得領先8：5，但發揮較佳的李文珊中段連取6分反超前至17：12，最終張雁宜被對手以21：16先贏一局。

港隊「一姐」張雁宜今站首圈再遇排名高20位的李文珊。（資料圖片）

激鬥66分鐘 領先下遭逆轉

次局張雁宜雖然在初段一度落後，但追至8平手後首度反超前，其後李文珊雖再取得領先，但漸漸站穩陣腳的張雁宜在末段一口氣連取6分，終以21：16追回一局。

進入決勝局，雙方在初段爭持激烈，互有攻守，港將在一度領先12：8後，其後被追至僅兩分差距，再拉開至18：14時未能乘勢追擊，反被對手連搶5分逆轉，卒以19：21見負，激鬥66分鐘後以總局數1：2惜敗，無緣16強。

傷癒再踏國際賽場的張雁宜坦言，兩站賽事以測試身體恢復進度為主。（資料圖片）

實戰測試腳傷恢復進度

雖然2021年首兩站賽事均敗予同一對手、在首圈止步，力戰3局的張雁宜表示：「今場發揮比上一站好，不過最後同樣在關鍵分處理得不夠好，錯失大好機會。雖然落敗，但都有所得着。」腳傷初癒的她坦言今次泰國賽，目的以實戰測試自己身體恢復進度，「最主要想看看腳現在能否接受到比賽負荷，而體能尚未完全恢復。」

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