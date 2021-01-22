【澳職】中岸水手上榜首　去季包尾大幡挫衛冕隊

撰文： 陳智深 最後更新日期： 2021-01-23 15:54

澳職聯衛冕冠軍FC悉尼，作客兩球不敵去季常規賽敬陪末席的中岸水手，吞下今季首場敗仗。

3日前才在聯賽主場迎戰西悉尼流浪者以1球見負的中岸水手，今仗作客去季澳職常規賽及季後賽雙料冠軍FC悉尼，賽前被外界看淡，不過今仗踢來甚有驚喜。

FC悉尼今場兩度被攻破主場大門。（Getty Images）

主隊FC悉尼開賽早段踢來並非一無是處，多名中前場球員包括巴巴路西斯（Kosta Barbarouses）、魯克巴坦（Luke Brattan）和賴恩格蘭（Rhyan Grant）多度埋門，但不是未能命中，就是被客軍門將比列基迪（Mark Birighitti）化解。雙方其後互有攻守，但完半場前都未能開紀錄，互交白卷進入下半場。

FC悉尼吞下今季首敗，現得4分排第7位。（Getty Images）

換邊後8分鐘，中岸水手一次左路進攻，中岸水手澳洲小國腳丹尼爾保文（Daniel Bouman）一次傳中，主隊守衛禾蘭特（Ben Warland）在對方球員麥西蒙（Matt Simon）緊迫下誤將皮球剷入自己龍門，中岸水手憑一烏龍球先開紀錄。

中岸水手今年異軍突起，衝上榜首。（Getty Images）

至74分鐘，後備入場僅7分鐘的水手19歲年輕球員古奧（Alou Kuol）於12碼點接應禁區混戰彈出的來球一射破網，為水手鎖定勝局。贏波後，中岸水手開季至今4戰3勝1負得9分升上榜首，FC悉尼則1勝1和1負得4分，排第7位。