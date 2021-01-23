【足球熱話】香港開始踢出我天地　英籍小將成美職聯選秀榜眼

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-01-23 15:00

小小香港，華洋共處，有能者自有出頭天。那是十年前的事。 來自英國的孩子來港，讀書練波，在跑馬地那家百年體育會埋下足球夢種子。他展現才華，得到賞識，獨個兒一步步，踏上球員路。 十年後，過了海再飄了洋，橫越半個地球。經過新西蘭，踏足美國，這小子二十出頭，將在美職聯出道，且是注目新人。

美職聯（MLS）在香港時間昨日下午舉行本年選秀會，去年總成績包尾的FC辛辛那提，得到第2選秀權，挑選20歲英籍鋒將夏理士（Calvin Harris），成為榜眼。新一季，他將接受曼聯名宿史譚（Jaap Stam）指導，征戰沙場，「我知道球隊希望進步和發展，教練對此很重要」。他又稱可踢翼鋒，感覺自己踢法切合荷蘭風格的足球，「研究過球隊跟教練的作風，相當荷蘭風，喜地面組織和控球」。

夏理士成為美職聯選秀榜眼。（FC辛辛那提Twitter）

辛辛那提在官網介紹夏理士，他出自大學聯賽強隊維克森林大學（Wake Forest University），近年傑出校友當數現正效力列斯聯的積夏里遜（Jack HARRISON）。「三世書」提到他到美國讀大學前，為新西蘭球隊威靈頓鳳凰青年軍，本有機會在澳職聯出道，「為何來到新西蘭？他在香港一家球會的少年隊表現出眾，得到獎學金」。

夏理士2018年為威靈頓鳳凰出戰港會七人賽，與香港U23代表羅曉聰較量（夏理士IG）

夏理士與香港的淵源從10歲開始，隨父母從米杜士堡來港。那時受父親薰陶，他接觸足球已5年。來到香港，就讀西島中學（West Island School）加入港會青年軍，4年間潛質盡現。根據《南華早報》報道，他形容那段時間，「我真正愛上比賽，夢想以此謀生」。他於一場亞太區青年賽出場，獲得威靈頓鳳凰賞識，發出獎學金邀請他南下學法。自此，他獨自留學，每逢假期便回港探親。而在2016至18年，他都代表鳳凰在跑馬地出戰一年一度七人足球賽。

夏理士在外留學，不時回港度假，與朋友相會。（夏理士IG）

球技繼續進步，但按國際足協規例，外來球員不能在18歲前出戰職業賽事。夏理士於2019年來到美國東部北卡羅來納州，在大學聯賽上陣，終於得到職業球隊垂青。