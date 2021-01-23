【澳職】阿德萊德聯主場小勝升次席　墨爾本勝利繼續不勝

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-23 20:45

澳職聯未嘗一勝的墨爾本勝利，今日（23日）作客阿德萊德聯，可惜再吞敗仗，主隊由16歲小將穆罕默德托尼一箭定江山，一球小勝墨爾本勝利，並升上聯賽榜第2位。

較遲開季的墨爾本勝利（Melbourne Victory），今季僅戰一場賽事，上仗主場以1：3不敵布里斯班獅吼，今輪作客南部的阿德萊德聯（Adelaide United），力爭打開勝利之門。

兩軍今仗半場有不少攻門，多次製造具威脅射門，雙方門將表現不俗，救出不少險球，兩軍上半場互無紀錄進入更衣室。換邊後早段，阿德萊德聯的16歲小將穆罕默德托尼（Mohamed Toure）右路搶得控球權，隨即帶入大位左腳起腳破網，53分鐘射破墨爾本勝利的大門，連續兩場賽事亦有進賬。

年僅16歲的穆罕默德托尼一箭定江山，協助阿德萊德聯一球小勝對手。（Getty Images）

墨爾本勝利及後施壓，力爭盡早收復失地，可惜客軍全場錄得8次埋門，當中僅得1次中目標，最終未能扳回一城，墨爾本勝利以一球飲恨不敵阿德萊德聯，錄得聯賽兩連敗。阿德萊德聯取得今季第2場勝仗，暫時以7分升上聯賽榜次席。

較遲開季的墨爾本勝利聯賽兩連敗。（Getty Images）

【澳職聯聯賽榜（截至1月23日）】