【英足總盃】加比爾復出即擺烏龍　阿仙奴一球不敵修咸頓出局

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-23 22:34

英格蘭足總盃第4圈，今晚（23日）上演全英超對碰，由衛冕之師阿仙奴作客修咸頓，復任正選的中堅加比爾馬加希斯，情急解圍變「擺烏龍」，兵工廠及後力爭扳回一城，惜全場僅得兩球中目標，最終無功而還，結果阿仙奴一球飲恨，不敵修咸頓行人止步。

阿仙奴自主帥阿迪達重用進攻中場後，兵工廠的戰績隨即反彈，各大賽事近6場不敗，走勢不俗，今仗在英格蘭足總盃第4圈作客修咸頓，力爭再過一關。

衛冕的阿仙奴今仗輪換出戰，早前患新冠肺炎的加比爾馬加希斯今仗復出，與洛賀丁扼守中路，前線以尼基迪亞掛帥，配合馬天尼利及尼高拉斯比比攻堅。主隊修咸頓今仗強陣應戰，同樣肺炎病癒的丹尼艾格斯，再度與查阿當斯出任雙箭頭。

馬天尼利今仗正選上陣，與尼基迪亞及尼高拉斯比比攻堅。（路透社）

修咸頓開賽初段的攻勢已令阿仙奴防線飽吃驚風散，隊長禾特普斯右腳開出角球，皮球直飛埋門中楣彈出。查阿當斯及後右路一次突破起腳，阿仙奴門將尼奴及時擋出。兵工廠隨後一次有心思的罰球組織，尼高拉斯比比傳給入楔無人看管的馬天尼利，該名巴西小將欲第一時間攻門，可惜起腳時「撻Q」，輕鬆被修咸頓門將科士打沒收。

馬天尼利上半場亦有一次大好機會，可惜近門凌空一射「大撻」。（Getty Images）

復任正選的阿仙奴中堅加比爾，回歸首仗卻在後場幫倒忙，「聖人」右路一次攻勢，獲加彼德斯地波傳中，加比爾情急落腳希望解圍，卻早出迎的尼奴一步，將皮球踢入網內，24分鐘「擺烏龍」，修咸頓領先1：0。兵工廠上半場6射僅得1個中目標攻門，未能追成平手，落後一球返回更衣室。

修咸頓靠對手烏龍球先開紀錄，全靠獲加彼德斯的右路傳中。（路透社）

修咸頓換邊後再有擴大比分的機會，一次十分簡單的攻勢，艾格斯接應後場長傳，單刀面對尼奴並射近柱，射中門柱反彈尼奴再出底線，阿仙奴逃過一劫。阿迪達不敢怠慢，立即「撳掣」換入湯馬士柏迪及布卡約沙卡，及後時間由拿卡錫迪入替，進一步增強攻力。

阿仙奴調動後逐漸向「聖人」防線施壓，尼基迪亞直線傳給比比，近門第二時間起腳被科士打撲出，及後尼基迪亞補射再被修咸頓球員護空門，原來比比入楔時已越位在先。阿仙奴餘下時間未能扳成平手，最終1球飲恨不敵修咸頓，衛冕失敗。晉級第5圈的修咸頓，將與早前過關的狼隊爭奪8強席位。

阿仙奴下半場加強攻力，拿卡錫迪入替比利連，並接過隊長臂章。（路透社）

英超第20輪直播賽程（按圖放大）：