【體育熱話】俄羅斯滑雪隊老羞成怒打對手　最終被賽會DQ失銅牌

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-25 15:43

人生就是不停的戰鬥，「戰鬥民族」都必須要戰鬥！ 俄羅斯出戰世界盃越野滑雪芬蘭站，最終奪銅而回，不過俄國一眾選手不甘只得第3名，未衝線先出手，過終點後再出拳擊中芬蘭的對手，最終被賽會取消資格，連銅牌亦不保。

芬蘭拉赫蒂（Lahti）舉行世界盃越野滑雪分站賽事，在男子4x7.5公里接力賽，結果由挪威隊奪金，東道主芬蘭一隊屈居亞軍，俄羅斯二隊則以第3名衝線。

挪威在芬蘭站世界盃奪得男子接力賽冠軍。（FIS Cross-Country Twitter截圖）

俄羅斯是享負盛名的「戰鬥民族」，任何場合都要戰鬥。芬蘭一隊與俄羅斯二隊衝線前爭持激烈，俄羅斯最後一棒的保舒洛夫（Alexander Bolshunov）急起直追，與芬蘭的馬基（Joni Maki）距離大大收窄。保舒洛夫見到「車底燈」卻爬不了頭，馬基在衝線前「食身位」，阻擋後上的保舒洛夫，最終馬基力保領先位置取得第2名。

保舒洛夫被阻去路，大發脾氣狂揮手中的杖。（影片截圖）

比賽未完，「好戲」已隨即上演，保舒洛夫後上的勢頭凌厲，可惜被對手擋其去路，屈居季軍。保舒洛夫「條氣唔順」，大發脾氣，衝線前向前方狂揮滑雪杖，打中前方的對手，芬蘭的選手「無你咁好氣」照樣衝過終點。

保舒洛夫甫衝線，怒火未消，立即找馬基算賬，攻擊對手並將對方推跌。出手打人，後果自負，賽會及後指保舒洛夫的行為有違體育精神，最終將整隊俄羅斯二隊取消資格。

馬基衝線後即被對手「報仇」。（影片截圖）

俄國選手衝線被阻發脾氣逐格睇（按圖放大）：

+ 2 + 2 + 2

縱然失落銅牌，網民笑言保舒洛夫亦有得着，他將MMA帶入滑雪場，成為滑雪場的搏擊冠軍。

【同場加映：中國跳水隊曹緣0分失誤連環圖】（按圖放大）