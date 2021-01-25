【澳職】紐卡素噴射機反底打開勝利之門　作客2：1挫威靈頓鳳凰

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-25 15:54

澳洲職業聯賽下游大戰，兩戰僅得1分的威靈頓鳳凰主場迎戰4戰全敗的紐卡素噴射機，結果噴射機上﹑下半場各建一功，以2：1力克主隊，經歷5場聯賽後終打開勝利之門，全取3分。

澳職聯周日（24日）上演「榜尾大戰」，由威靈頓鳳凰（Wellington Phoenix FC）主場迎戰紐卡素噴射機（Newcastle Jets），兩軍今季依然未能打開勝利之門，鳳凰兩戰1和1負；噴射機則4場全敗，分數上「捧蛋」。

噴射機開賽早段一次反擊，前鋒華倫天奴尤爾（Valentino Yuel）中圈附近接應直線，直驅直進殺入禁區，並起腳射遠柱入網，上半場8分鐘先開紀錄。主隊及後一次遠射差點扳平，達域拿禁區頂一射中柱彈出，鳳凰落後一球返回更衣室。

尤爾（中）為紐卡素噴射機先開紀錄。（Getty Images）

紐卡素噴射機下半場早段擴大領先優勢，同樣來自一次反擊，一記直線撕破鳳凰的防線，當路雲（Roy O'Donovan）單刀面對出迎至禁區外的對方門將，輕鬆地波射破對手建功，下半場6分鐘領先至兩球。主隊完場前博得12碼，由達域拿一射中鵠，85分鐘追成較接近的1：2，可惜為時已晚，最終未能在主場旗開得勝。

噴射機下半場再以反擊建功，當路雲射破出迎的對手門將，領先至2：0。（Getty Images）

紐卡素噴射機戰畢5輪聯賽後，終於打開勝利之門，全取3分，暫時升上第10位；威靈頓鳳凰繼續得1分，在聯賽榜位列「尾二」。