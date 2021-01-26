【足球轉會】傳多蒙特為夏蘭特棄辛祖　曼聯有望今夏出手搶人

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-26 21:01

曼聯追逐多蒙特球星查頓辛祖已久，「蜜蜂兵團」態度強硬令到「紅魔」卻步。不過，近日德國傳媒指德甲排第7的多蒙特，面對財政壓力，為了留住射手艾寧夏蘭特，「轉軚」願意出售該名英格蘭翼鋒。

《圖片報》近日透露，在新冠肺炎疫情影響下，多蒙特於一眾歐洲球會一樣，面對極大財政壓力，德國「蜜蜂兵團」有機會變賣辛祖，藉此得到更多資金留住夏蘭特。

有指多蒙特索價過億歐元轉會費，球會總監Michael Zorc曾表示絕不會「疫市減價」放走辛祖。《天空體育》指曼聯去年夏天曾出價9130萬英鎊（約8100萬歐元），仍遭多蒙特拒絕，可見「蜜蜂兵團」能度強硬。

曼聯對辛祖虎視眈眈已久，但因多蒙特態度強硬未能得手。（美聯社）

夏蘭特為多蒙特主力射手，「蜜蜂兵團」希望留住這名挪威前鋒。（路透社）

聯賽成績不理想成原因之一

夏蘭特今季為多蒙特於德甲出陣13場攻入14球，亦成為了歐洲豪門獵物，英國傳媒曾指曼城希望羅致他，代替年紀漸大，近年屢受傷患困擾的阿根廷射手阿古路。《圖片報》指多蒙特希望可以多留挪威超新星多一季。

多蒙特現時於德甲以29分排第7， 落後榜首拜仁慕尼黑13分，第4的禾夫斯堡3分，萬一最後錯過前4，失去直入歐聯資格，對財政有一定影響，故才會態度軟化，願意出售辛祖。

德國傳媒指多蒙特為留夏蘭特，願意出售辛祖。（Getty Images）

不過，《圖片報》只表示多蒙特有意放走辛祖，未必一定會「大減價益街坊」，故就算減低索價，辛祖仍是價值不菲。辛祖今季於各項比賽為多蒙特上陣23場，貢獻6個入球、13次助攻。

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