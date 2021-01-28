【英超】曼聯防守鬆散老問題再現　禁區7人回防睇多過踢

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-28 13:13

曼聯今輪主場鬥包尾的錫菲聯，竟然爆冷吃下悶棍以1：2敗陣，榜首位置拱手讓予同市宿敵敵曼城。主帥蘇斯克查賽後直言今仗贏數據但輸波，認為第一個失球對手有犯規之嫌。 他未提及的是，紅魔鬼第二個失球合共有7名曼聯球員在禁區內，亦未能阻止錫菲聯的布基起腳，防守問題再度浮現。

曼聯周三（27日）深夜奧脫福主場迎戰榜末的錫菲聯，同市宿敵曼城早前大炒西布朗5球後升上榜首，紅魔鬼卻在今仗「甩轆」，爆冷以1：2不敵錫菲聯，全失3分。

前列齊失分 曼聯爆冷不敵錫菲聯 李城逼和愛華頓

即使曼聯隊長馬古尼今仗建功，依然未能助球隊保住不敗。（路透社）

英超第20輪戰果（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

曼聯今仗「點數」大勝，在控球率及攻門次數上佔優，可惜這些數據與勝負沒有直接關係，領隊蘇斯克查賽後直言對方佈防精密，未能製造具威脅機會，「錫菲聯的防守十分出色，佈防緊密，空位不多，使我在進攻上十分吃力，全場亦未能製造太多攻勢。」

說起第一個失球，蘇帥有話兒，直言錫菲聯箭頭比利沙柏（Billy Sharp）有犯規之嫌。當時在迪基亞身後的沙柏，在隊友開出角球時疑似撞向迪基亞，使他手槌打失，最終讓白賴仁頭槌建功。蘇斯克查稱：「錫菲聯第一個入球明顯犯規在先，沙柏撞向迪基亞，影響他起跳的動作，但最終卻沒有吹罰。」

曼聯街場式防守成致命傷

第一個失球或許有爭議，但曼聯第二個失球卻與人無尤，重看曼聯在這個失球的過程，熟悉的曼聯防守似乎重出江湖。

錫菲聯這次攻勢始於巴鐸克落底傳中，在受壓下交出軟弱無力的地波，馬古尼截走皮球後卻以「唔湯唔水」的半控半傳逗向龍門方向，門將迪基亞未有選擇大腳解圍，而是輕輕傳向左邊的無人地帶，被隆特史譚截得皮球。他傳給布基首度起腳，被曼聯球員封阻，皮球彈出不遠後，錫菲聯再度在右路組織，隆特史譚再傳給奧利華布基（Oliver Burke），四野無人下起腳抽射，省中杜安薛比改變方向，迪基亞撲救不果入網。

曼聯這個防守中的人手十分充足，一度有7名球員在禁區內，但大部分球員「齋行唔埋」，彷彿令人想起「街場」的防守，眾人也「安份守己」站在自己位置。

錫菲聯球員在攻勢中一直未遇太大壓力，直至布基起腳前，般奴才從禁區外狂奔試圖施壓，可惜卻為時已晚，當時更加接近布基的馬迪爾及普巴卻毫無動作。

曼聯回防人手充足，一度7人在禁區內，可惜依然未能阻止對方起腳。（影片截圖）

曼聯街場式防守逐格睇：

兩人罪人：馬迪爾+馬迪

曼聯名宿里奧費迪南賽後批評這個防守，馬迪爾「懶懶閒」，馬迪施壓太過慢，「馬迪爾，求你衝向對手，給予他們壓力，但他沒有。」馬迪爾一直站在「畸角位」附近，一直看着皮球使出「眼神防守」，卻未有實質施壓。

馬迪爾一直在禁區內作眼神防守。（路透社）

普巴「穩守」十二碼點

除了里奧以上提及的兩人，普巴在防守的角色同樣有趣，由這個攻勢起，該名法國中場已在禁區的12碼點附近游走，無論皮球在哪兒，他亦不為所動，近15秒穩守12碼點，連布基準備起腳時，普巴依然沒有意欲阻止對手。