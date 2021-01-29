【英超熱話】普列錫無大無細挑戰主帥　杜慈：教我如何不愛他

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-01-29 12:50

加入新公司，第一個難題並非來自工作，通常都是記住一個又一個新臉孔的名字，如果要盡快融入群體中，若以暱稱稱呼對方，效果更佳。 車路士新任主教練杜慈隨即投入工作，領軍主場鬥狼隊，杜慈半場時向隊長艾斯派古達教路，及後竟然被普列錫「恥笑」，「笑笑口」嬲到出手，究竟普列錫說了什麼？

車路士一星期內發生「大地震」，林柏特先「落鑊」，及後由前巴黎聖日耳門主帥杜慈走馬上任，並隨即領軍主場出戰對狼隊的聯賽，最終兩軍互交白卷，各得1分，未能以勝仗展開車路士生涯。

杜慈車路士地標戰收起林柏特「契仔」 藍軍賽和狼隊失分

杜慈領軍首戰只能賽和狼隊，未能旗開得勝。（Getty Images）

+ 5 + 5 + 5

人人皆知「車路士主帥」一職並不易做，杜慈初來乍到，當然希望全力以赴，做到最好，在「車仔」站穩陣腳。林柏特曾被人詬病與隊員溝通不足，對不喜愛的球員愛理不理，看來杜慈上任不久，已希望改變這個做法。

杜慈首戰領軍，在場邊十分投入，動作多多，下半場開賽前特意向隊長艾斯派古達教路，充分表現「我會做好呢份工」。盡快與球員混熟就好辦事，杜慈深明這個道理，今仗即嘗試以「花名」稱呼球員，可惜卻鬧出笑話。

杜慈在場邊向艾斯派古達教路時，卻鬧出笑話。（Getty Images）

Quando eu falei que o Tuchel nem sabia pronunciar Azpilicueta ainda, eu não menti!! pic.twitter.com/MWr1Xn55zq — andressa ⓟ🦋 (@sepqpz) January 28, 2021

杜慈場邊以艾斯派古達的暱稱呼叫對方，「Azpli！Azpli！Azpli！」，連叫三聲後，該名車路士隊長跑向杜慈，隨即「一輪嘴」向艾斯派古達教路。傳遞指示後，杜慈走回場邊，此時「花生友」普列錫登場，他向杜慈作出溫馨提示，提出艾斯派古達的暱稱是「Azpi」而非「Azpli」。

普列錫再三講解，杜慈尷尬發現自己叫錯名，只好以笑遮醜，「笑笑口」地捉着普列錫的衣領，「衰仔你笑我！」。

普列錫溫馨提示一句話，杜慈「笑笑口」扮作發嬲。（Getty Images）

杜慈：教我如何不愛普列錫

「美國隊長」普列錫向杜慈開玩笑，會否影響他在車路士的前途呢？完全不怕，普列錫笑完杜慈，今仗亦有機會後備入替，而以二人的的關係匪淺，不會因為一個玩笑而破裂。

杜慈賽後亦有提及此事，「他（普列錫）在半場時提示我，艾斯派古達的正確讀音，對我有十分大的幫助，這就是為何他這麼受人喜愛的原因。」

杜慈在2015至17年間執教多蒙特，在任期間提升青年軍的普列錫至一隊，普列錫在2016/17球季交出3個入球及8個助攻，以18歲之齡成為當時德甲的其中一顆耀眼新星，杜慈絕對是「美國隊長」的伯樂。如今二人在車路士再度合作，以杜慈對普列錫的認識，有望帶這名「美國隊長」去另一高度。

杜慈當年提升普列錫上一隊，算得上是普列錫的「伯樂」。（資料圖片／Getty Images）

英超第20輪戰果：