【足球轉會】傳阿仙奴搶30歲左閘　一個原因使兵工廠難以抗拒

撰文： 李榮康 最後更新日期： 2021-01-31 20:18

英超1月轉會市場於英國時間2月1日（周一）傍晚完結，英媒指阿仙奴準備作「最後衝刺」，由水晶宮引入左閘雲安荷特，解決左閘兵源不足的問題。

「兵工廠」左閘基蘭泰亞尼連續3場缺陣，在這段時間由右閘的薛迪索拉斯填補。雖然索拉斯在自己不擅長的位置仍有不錯表現，但英媒指阿仙奴認為有需要解決左閘人腳不足的問題。

薛迪索拉斯串演左閘表現不俗，但有指阿仙奴認為有需要解決左閘不足的問題。（Getty Images）

阿仙奴上季曾用布卡約沙卡、美蘭尼爾斯串演左閘，惟前者於前場重要性日增，美蘭尼爾斯為今夏歐國盃，希望球會外借以增加出場時間，爭取表現自己的機會，使得領隊阿迪達要以轉會解決問題。

雲安荷特擁有英格蘭本土球員資格。（Getty Images）

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從白禮頓外借澳洲門將馬菲賴恩，使得阿仙奴的英超外籍球員名額已經到頂，據悉現時「兵工廠」正跟梅斯達斯商討提前解約，溫拿臣亦有可能外借來騰出空間給由皇家馬德里外借的馬田奧迪加特。英超現時規定每隊每周25人名單，至少要有8名本土球員。

雲安荷特與水晶宮合約今夏完結。（Getty Images）

為免令名額問題變得更嚴重，阿仙奴目標必須為本土球員。雖然雲安荷特為荷蘭球員，但因他17歲加盟車路士，除外借到維迪斯兩年外，一直都於英國居住，使他擁有本土球員資格。

英媒指這名30歲的左閘今夏合約到期，至今仍未續約，水晶宮為免做「蝕本生意」讓雲安荷特免費轉會，或會同意出售荷蘭國腳。

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