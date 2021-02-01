【英超】哈利卡尼缺陣熱刺啞火　作客白禮頓吞敗　摩連奴剋星出現

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-01 11:27

熱刺尖刀哈利卡尼受傷缺陣，主帥摩連奴稱「唯獨卡尼是不可取替」，沒有卡尼的首場聯賽，熱刺作客白禮頓，前線腳頭無靈，孫興慜缺少好拍檔獨力難支，最終一球不敵白禮頓。

熱刺上輪聯賽大戰不敵利物浦1：3，賠了夫人又折兵，前線大將哈利卡尼觸傷腳踝，今季聯賽已貢獻「雙雙」的12個入球及11個助攻，可見卡尼對熱刺進攻的重要性，難怪主帥摩連奴直言卡尼是不可取替。

沒有了哈利卡尼的熱刺，周日（31日）深夜作客下游的白禮頓，「大師兄」加里夫巴利罕有地正選登場，與孫興慜及貝雲積攻堅。

哈利卡尼上仗對利物浦時受傷，今仗未能披甲鬥白禮頓。（路透社）

白禮頓主場出擊，開賽僅3分鐘先向熱刺送一份見面禮，哥斯禁區內腳面一射，門將洛里斯「得個睇字」，皮球中柱彈出，熱刺防線警號已響起。

哥斯隨後再策動攻勢，撞牆後殺入禁區橫傳，杜沙特小禁區撞射破網，洛里斯目送皮球入網，主隊17分鐘領先一球。

白禮頓的杜沙特撞射破網，為球隊先開紀錄。（路透社）

熱刺立即反撲，孫興慜左路推進，切入大位再傳給貝雲積，這名荷蘭翼鋒射出地波僅僅柱邊出界，熱刺落後一球返回更衣室。

摩連奴半場果斷換人，收起中堅達雲臣山齊士，換入前鋒雲尼斯奧斯，及後再有盧卡斯莫拉及拉美拿入替，希望盡早收復失地，可惜下半場未有太多具威脅攻勢，熱刺最終一球飲恨不敵白禮頓。

熱刺下半場換入雲尼斯奧斯，可惜依然未能助球隊平反敗局。（路透社）

白禮頓取得寶貴的3分，以21分續居17位，拉開與後一位富咸的差距至7分，而今場勝仗亦是白禮頓今季首場主場報捷。白禮頓的主場原來與摩連奴「相沖」，摩帥過去3次領軍赴白禮頓，無獨有偶均敗陣而回。

熱刺「大師兄」加里夫巴利今仗正選登場。（路透社）

哈利卡尼缺陣，熱刺前線未能攻破對手大門，摩連奴賽後稱卡尼傷勢不太嚴重，有望在數周後回歸，「卡尼的足踝受傷，他自己對此十分樂觀，可能休養兩至三星期便可重返賽場。」

熱刺再吞敗，摩連奴賽後稱滿意球員表現。（路透社）

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