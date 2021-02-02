【英超】紐卡素領隊布魯士化身冷面笑匠　一句神回應拆解轉會傳聞

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-02-02 14:20

紐卡素領隊布魯士昨日在記者會上變身冷面笑匠，巧妙回應轉會傳聞。在冬季轉會窗關上前，有法國傳媒稱紐卡素有意巴黎聖日耳門防中伊祖沙古爾；當布魯士回應這宗傳聞時，表示PSG陣中的確有一名他的心儀球員，但那人不是伊祖沙古爾，而是巴西前鋒尼馬！

在當地時間昨日的記者會上，有記者向布魯士提問：「有法國傳媒昨日（前日）指，你向PSG查詢伊祖沙古爾，是否有這件事？」伊祖沙古爾現年31歲，曾效力阿士東維拉及愛華頓。

【冷面笑匠布魯士】

60歲的布魯士不假思索，馬上回應：「不！尼馬才是我們的目標，但這事不太可能發生。」他說這番話的時候，全程一面正經，臉容如常，完全沒有一點笑意；說罷，他都沒有笑。反而，記者想不到他有此一句回應，忍不住發笑，遲疑了一會才問下一條問題。

布魯士看中的是尼馬？（Getty Images）

2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：

+ 13 + 13 + 13

最後，紐卡素並沒有在冬季轉會窗簽入伊祖沙古爾，他們最後從阿仙奴借到中場祖爾韋洛克。布魯士在2019年夏天接掌紐卡素至今，現時紐卡素排聯賽榜第15位。

【布魯士妙答記者提問】

英超第22輪直播賽程（按圖放大）：