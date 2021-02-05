【英超】車路士倫敦打吡作客挫熱刺　佐真奴12碼一箭定江山

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-05 08:57

新舊「車長」正面交鋒兼「倫敦打吡」，成為今輪英超的重頭大戰，由熱刺主場對車路士，摩連奴與杜慈兩大主帥首度交手。 熱刺尖刀哈利卡尼繼續養傷，攻力持續疲弱，最終車路士靠佐真奴上半場的12碼一箭定江山，摩連奴領軍的熱刺已在聯賽3連敗，亦是摩帥執教生涯首度英超主場兩連敗。

熱刺主帥摩連奴主場迎戰舊東家車路士，與杜慈上演新舊「車長」對壘。「現任」遇上「前度」，花生一地都係，摩連奴的「寸王」本色重出江湖，一句「其實唔難」，杜慈在賽前牙骹戰先輸一仗。

當現任遇上前度 摩連奴一句寸爆 新車長杜慈防反回應

杜慈與摩連奴今仗首度交手，二人開賽前先禮後兵。（路透社）

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賽前「拗手瓜」與3分無關，兩軍在熱刺球場決一高下，首循環兩軍互交白卷，主隊熱刺的大將哈利卡尼繼續因傷缺陣，今仗改由卡路士雲尼斯奧斯擔正掛帥；「走出雪櫃」的馬高斯阿朗素同樣正選披甲，前線由迪姆華拿復任正選。

馬高斯阿朗素今仗繼續擔任正選。（路透社）

車路士在開賽10秒左右便錄得首個攻門，迪姆華拿接應艾斯派古達的長傳頭槌攻門僅僅高出，及後熱刺的孫興慜亦回敬一球遠射，角度與力度同樣欠奉，車路士門將艾度亞文迪輕鬆沒收。

戰至上半場中段，華拿再度接應長傳後殺入禁區，艾歷迪亞首次攔截未能踢走皮球，他在地上再度嘗試，卻踢中華拿的腳踭倒地，球證直指12碼點，由今季曾經3度宴客的佐真奴再做劊子手，一射破網，24分鐘打開紀錄。

迪亞禁區內踢跌華拿，球證直指12碼點。（路透社）

領先一球的車路士，及後防線傳出壞消息，「老大哥」堤亞高施華解圍時不慎受傷，由基斯坦臣入替。熱刺的高空攻勢即有優勢，孫興慜右路罰球斬中，奧里亞跳頂頭槌攻門惟柱邊出界。

車路士換邊後的攻勢較為「到肉」，美臣蒙特傳中製造險象，熱刺門將洛里斯奮不顧身撲出皮球，及後蒙特禁區內的左腳抽射，同樣被洛里斯撲出。

哈利卡尼今仗亦是座上客，可是看着球隊落敗亦束手無策。（路透社）

摩連奴在下半場中段換入拉美拿及盧卡斯莫拉，希望盡早收復失地，熱刺的確取回不少攻勢，拉美拿的冷箭被文迪撲出，雲尼斯奧斯的入球斜出，熱刺未能攻破車路士大門，最終一球飲恨不敵車路士。

熱刺在聯賽錄得3連敗的頹勢，以33分跌落第8位，亦是摩連奴執教生涯中首度在英超主場兩連敗。杜慈在賽場上扳回一城，上任以來3場不敗，暫時以36分升上第6位。

摩連奴執教生涯首度於英超主場兩連敗。（路透社）

英超第22輪戰果（按圖放大）：

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2021年冬季轉會窗焦點交易（按圖放大）：