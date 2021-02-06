【足球熱話】阿積士連環不幸事件　雲達沙笑對逆境回應盡現EQ

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-06 18:41

荷甲班霸阿積士近日屢傳壞消息，破紀錄收購的鋒將竟然沒有註冊歐霸大軍名單，繼而正選門將犯禁藥而被罰停賽1年。 禍不單行，愁眉苦臉不如樂觀面對。阿積士行政總裁雲達沙近日被問及連環不幸事件，看來處之泰然。他沒有迴避，甚至把兩宗事件連結，幽自己球會一默。

球隊忽然亂糟糟，見慣風浪的雲達沙「定過抬油」。他坦言連串事件「相當苦痛和難受」，但面對記者「玩嘢」提問，不忘「搞爛gag」應答。有記者問他有否想過代奧拿拿守龍門，雲達沙說：「我想呀，不過佢哋無剔我個名。」他強調連串錯誤，並非某幾位同事犯錯，「事件毫無關連，並非一個部門犯下全部錯誤。我們一直專業工作，從事件中看不出有何特別不妥」。

行政總裁雲達沙面對阿積士連環不幸事件，進入危機管理模式。（Getty Images）

阿積士在荷甲雖然依然保持超班實力，高踞榜首，但近月頭頭碰着黑。荷蘭前鋒昆斯普美斯（Quincy PROMES）捲入傷人案，轉會莫斯科斯巴達交易告吹。前鋒施巴斯坦賀拿（Sebastien HALLER）在冬季轉會窗以破荷甲紀錄2250萬歐元從韋斯咸加盟，卻未在歐霸大軍名單中註冊，重金禮聘回來只能在荷甲上陣。阿積士嘗試向歐洲足協查證及推翻結果，但最後公布確認因為行政失誤而未有註冊。

重金禮聘買來的鋒將賀拿，因為人為疏忽，不入歐霸名單。（Getty Images）

有什麼比兩宗壞消息更差？就是收到第3宗壞消息。前季有份打入歐聯4強的正選門將奧拿拿（Andre ONANA），去年10月底一次賽外藥檢驗出違禁藥物。他解釋因身體不適，服用妻子的藥，引致問題，但不獲歐洲足協接受，判他停賽1年。奧拿拿及阿積士已表明向國際體育仲裁法庭上訴。

亂服成藥，後果可以很嚴重。（Getty Images）

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