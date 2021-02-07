【英超】曼聯95分鐘遭逼和　蘇斯克查：別將我們視作爭標份子

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-02-07 10:08

英超第23輪，曼聯主場迎戰愛華頓，在紀念慕尼黑空難63周年的日子，「紅魔鬼」45分鐘已輕鬆領兩球，大概沒想過會迎來失分的結局，始作俑者，更是隊內第一高薪的門將迪基亞。 迪基亞一夫當關的威力不再，更有數據顯示，他的表現似乎配不上高薪。

曼聯上半場已在24和45分鐘，先後由卡雲尼及般奴費南迪斯建功，在無太大壓力下領先至2：0。本應可順利全取3分的賽事，轉捩點出現在49分鐘，迪基亞的一次撲救。

卡法利雲禁區左側突破，在哈利馬古尼緊纏下仍能落底傳中，這記傳中球路線上本來沒有愛華頓球員，威脅不大，但迪基亞在近柱位置側身一撲，卻將皮球推到對手杜哥利眼前，這位愛華頓中場也老實不客氣，順勢將皮球推入空門，扳回一球，令愛華頓重拾戰意。

曼聯和愛華頓入球梅花間竹，圖看精彩入球大戰（按圖放大）：

+ 5 + 5 + 5

迪基亞失誤助愛華頓連追兩球

迪基亞這記失誤，即時助愛華頓重新打起精神，僅3分鐘後，占士洛迪古斯禁區頂一控一射建功，拖肥糖追成2：2。

從輕鬆領先到對攻大戰，曼聯也沒有放棄，70分鐘，盧基梳爾左路開出罰球，麥湯米尼接應頂入，紅魔鬼重新搶回3：2領先。但紅魔鬼為人詬病的防線終究還是在最後一刻崩潰，95分鐘，愛華頓在中圈附近靠邊線位置獲得罰球，米高堅尼頭槌跣後，予卡法利雲心口控球再射入，兩軍終戰成3：3，各得1分。

保羅普巴在比賽中途因傷退下火線。（Getty Images）

曼聯失球數前列中最多 迪基亞撲救數據差劣

單場失3球後，曼聯在23輪英超已失了30球，成為前10球隊中失球最多的一隊；另一更教曼迷們憂慮的數據，是迪基亞的撲救數據，《Squawka Football》指出，迪基亞今季僅救出60.9%中目標射門，在全英超上陣超過15場的門將中排尾二，僅比狼隊的魯爾柏迪斯奧（59.7%）稍高。

然而，迪基亞的週薪據報達到37.5萬英鎊，是曼聯隊內第一位，同位置球員如利物浦的艾利臣，周薪不足10萬英鎊，令人疑惑迪基亞的表現是否仍值得這樣的薪酬、甚至是上陣機會。

迪基亞的表現再令他飽受質疑，然而，被視為未來的甸恩軒達臣，又足夠在此時代替迪基亞嗎？（Getty Images）

曼聯失分，無疑對於其爭標路是再一次打擊，目前在多賽兩場下仍落後榜首的曼城2分。蘇斯克查賽後就明言不會怪責任何球員，但就指出對手3個中目標射門全數轉化成入球，「這實在令人失望，失掉首兩球後我們做出了不錯的回應，但補時的4分鐘，我們卻在捱。」他又明言，曼聯並非爭標份子，「 我們不應被視作爭標份子，這只是你們（媒體）的意思。」

比賽精華：曼聯3：3愛華頓

蘇斯克查認為，不應將曼聯視作爭標子。（Getty Images）

英超第23輪直播賽程（按圖放大）：