【超級碗】43歲不老傳奇布雷迪創紀錄　偕最佳拍檔領海盜封王

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-02-08 14:01

第55屆NFL超級碗，香港時間今早（8日）由坦帕灣海盜鬥衛冕冠軍堪薩斯酋長爭奪殊榮，有傳奇名將布雷迪坐鎮的海盜，最終以31：9大勝酋長，海盜史上第2度捧走超級碗。 布雷迪生涯第7次贏得超級碗，賽後獲選為最有價值球員，他與最佳拍檔干高斯基今仗亦創下另一紀錄。

美國一年一度的體壇盛事NFL超級碗（Super Bowl），今年由坦帕灣海盜（Tampa Bay Buccaneers）及堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）爭奪錦標。作客的酋長在第一節先開紀錄，海盜站穩陣腳後，隨即回敬一記達陣，海盜在第二節再下兩城，以21：6領先進入半場休息。

酋長上半場零達陣，由兩次射門取得6分，下半場同樣由一次射門追成較接近紀錄，燃起一絲的追平希望，可惜海盜及後再度交出達陣，加上一記射門得分，第三節共拿下9分，將比分擴大至31：9，兩軍在最後一節未有增添紀錄，最終海盜主場擊敗衛冕的酋長，球隊史上第2度捧走超級碗殊榮。

海盜大勝衛冕的酋長，第2度贏得超級碗。（路透社）

NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）2019年離開母會新英倫愛國者（New England Patriots），去年轉投海盜。43歲的布雷迪依然寶刀未老，今季帶領海盜過關斬將，殺入超級碗並再度封王，已是他職業生涯第7隻冠軍指環，成為史上最多冠軍的球員。布雷迪賽後更獲選為最有價值球員，第5度獲得這殊榮。

海盜全場4次達陣，首兩次來自布雷迪與「好拍檔」干高斯基（Rob Gronkowski）的配合，第一節先交出短傳，讓干高斯基左路達陣。第2次達陣更顯布雷迪的功架，尋找良久交出一記準繩的傳送，干高斯基接實再取7分。

干高斯基（左）與布雷迪如今披上海盜球衣再度合作，即領軍封王。（路透社）

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布雷迪與干高斯基在愛國者合作多年，如今披上海盜球衣再度並肩作戰，默契依然，二人今仗合力炮製兩次達陣，使這對最佳拍檔在NFL季後賽史上錄得13次達陣，成為史上最多達陣的組合。

這一對當年在愛國者所向披靡的組合，在2019年面臨拆夥，布雷迪當年決定終結與愛國者的20年生涯；干高斯基當年捧走超級碗後，宣布因傷患困擾及心理問題，決定退役。離開球場一年後，布雷迪邀請干高斯基復出，二人在海盜再度聯手，如今收穫另一隻冠軍指環。

干高斯基今仗兩度接應布雷迪的傳送達陣，取分後展示他的招牌慶祝動作。（路透社）

布雷迪創下歷史，賽後向球迷派定心丸，透露大有機會來年繼續披甲，而每一次奪冠的經驗也是獨一無二，「我們全隊在今仗打出全季的最佳表現，我為球隊獲得這殊榮感到自豪，我不會對比早年的奪冠經驗，每一年也是神奇的表現，我們球隊已經是世界冠軍。」

布雷迪第7度高舉超級碗成為史上首人，他今仗亦當選最有價值球員。（路透社）

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