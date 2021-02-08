【足球轉會】本田圭佑錯過註冊期限　不合葡超規例或再「搵工」

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-02-08 13:47

日本國腳本田圭佑日前宣布回歸歐陸，加盟與日本關係密切的葡超球隊樸迪莫倫斯。這名自稱「挑戰者」的名將，卻可能下季才可以開始挑戰，原因關乎一條葡超限制自由身球員的特別條例。

踢足球如環遊世界的本田圭佑，踏遍歐、亞、美。他去年初加盟巴甲老牌球隊保地花高，但賽季未完，先行告退，提早於去年底解約。他於上周六（6日）宣布自由身加盟樸迪莫倫斯，將穿起4號球衣。

【巴甲】南美挑戰不足一年告終 本田圭佑傳轉戰葡超繼續護級

有相為證，本田（左）跟樸迪莫倫斯高層一同舉起球衣。（Twitter）

不過，只有日本一家經理人公司的網頁發出該消息，球會的官網及社交媒體，現時都未見相關消息，官網顯示的球員名單亦無本田出現。

本田圭佑亦在樸迪莫倫斯主場拍照，卻可能今季餘下時間都不能在此上陣。（Twitter）

表面跡象看來「鬼鬼哋」，與葡超有關自由身球員的規例有關。據葡萄牙體育報章《Record》報道，該例訂明若在轉會窗關閉後，自由身球員必須在去年6月30日前無約在身，方可在葡超註冊。本田在2月1日葡超轉會窗關閉時，未及辦理轉會手續，仍未註冊。而他在去年12月仍屬保地花高的球員，關窗後便不能註冊為樸迪莫倫斯球員，不能在葡超上陣。

本田圭佑上一家球會保地花高，都是黑白直間球衣。（Twitter）

本田圭佑的足球歲月：

+ 4 + 4 + 4

轉會變收咧，可謂始料不及。本田得悉有關報道後，在個人twitter上表示未聞有關消息，但似已有心理準備，「若然是事實，也沒辦法」。他後來在有份創設的聲音平台《NowVoice》稱若然不能出場，只好再次尋找其他球會落班。樸迪莫倫斯有多家日本企業贊助，近年一再有日本球員到此效力。

而本田早前離開保地花高，部分隊友為他舉行歡送會。影片公開後，巴西當地激烈批評他違反防疫要求，而且球會當時正為護級煩惱，他卻喜氣洋洋。球隊高層紛紛批評，甚至表示後悔視本田為救星而羅致他。保地花高日前亦宣布護級失敗。