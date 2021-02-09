英超︱列斯聯前鋒賽後訪問爆「內幕交易」　入波領軍贏波雙重開心

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-02-09 17:51

英超聯賽周一深夜一戰，列斯聯2：0擊敗水晶宮全取3分，比賽中攻入一粒的前鋒班福特笑得特別開懷，賽後他自爆在足球經理人遊戲英超Fantasy中做了一點「手腳」。

主隊列斯聯開賽僅3分鐘由曼城借將積夏里遜在禁區頂射入靚波先開紀錄，戰至56分鐘拉芬夏的射門被水晶宮門將古亞達撲出，班福特及時趕到順利補中，為球隊奠定2：0勝果。

這個入球，是班福特職業生涯第100球，意義非凡，賽後他笑到四萬咁口，卻另有原因。

列斯聯前鋒班福特攻入職業生涯第100球。（Getty Images）

班福特賽後他笑到四萬咁口，另有原因。（影片截圖）

將自己放入英超Fantasy

班福特受訪開頭內容正正常常，「最重要是全取3分，能夠取得100球當然很好，或許應該早點達到，但那還是好的。」

談到晉身百球大關，他有一番心得：「 第一件事亦是最重要的是不停跑動，你必須付出100%。作為前鋒第一項工作是防守，向對手施加壓力……我不會說謊，體力要求的確十分高，但我已提升為一個更強壯的人和球員。」

這個27歲鋒將又回應晉身英格蘭國腳的機會、列斯聯的發展和未來等，不過最有趣的是當他再次提及足球經理人遊戲英超Fantasy的時候。他跟不少球員一樣都有玩埋一份，更將「自己」放入Fantasy陣容之中，上月列斯聯3：1擊敗李斯特城後，他已開玩笑說很後悔第三球傳給積夏里遜而不是自己起腳，令他痛失分數。今周他已吸取教訓，不只取得入球，「我選擇自己做（英超Fantasy）隊長，所以我上半場錯失入球機會是很氣憤，幸好我終於都有波入。」

鍵入睇片—列斯聯2：0水晶宮

英超射手榜前七名（截至第23輪），班福特排第幾？（按圖進入）

班福特自爆選自己做Fantasy隊長片段：

🗣"I captained myself, I was kicking myself after I missed that one in the first half" 🤣



Patrick Bamford gives us an update on his Fantasy Premier League team as he does not have Raphinha in it@Patrick_Bamford | @OfficialFPL pic.twitter.com/59eaGkjcge — Football Daily (@footballdaily) February 8, 2021

羅拔臣兩度利用內幕消息賣文尼

不止班福特會利用身為球員的優勢來玩英超Fantasy，利物浦左閘羅拔臣已兩度被眼利球迷發現利用球隊「內幕消息」來幫助自己進行球員交易。

紅軍2月1日對韋斯咸一戰之前，隊名「Show Me The Mane」的羅拔臣諷刺地賣走隊友沙迪奧文尼，買入熱刺前鋒孫興慜，結果那一仗文尼果然因傷缺陣。在此之前，去年11月28日利物浦作客白禮頓，羅拔臣以曼城中場奇雲迪布尼取代文尼，該仗文尼被列後備。可見羅拔臣是「收到風」得悉球隊正選出場名單，再在Fantasy限期前進行買賣。

可是擁有內幕消息不一定能帶來高分，羅拔臣以孫興慜換文尼的同一周作出另一交易，買入愛華頓前鋒卡維特利雲，賣走班福特。結果那一周班福特在李斯特城身上取得1入球2助攻怒轟15分，相反面對紐卡素的卡維特利雲顆粒無收只得兩分，羅拔臣這次交易得不償失，他的總得分也只屬平平。

英超第23輪戰果（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

英超聯賽榜前10位（截至2021年2月9日）：